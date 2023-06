Mauvaise nouvelle : si vous possédez l'un de ces 10 téléphones Xiaomi, vous devrez dire adieu à l'assistance officielle de la marque.

Pas de bonnes nouvelles en provenance de Chine. Comme vous le savez déjà, Xiaomi a un site web dédié pour informer ses utilisateurs des appareils qui ne bénéficient plus du support officiel de la marque en termes de mises à jour, et jusqu’à 10 nouveaux téléphones ont été ajoutés à cette longue liste qui ne cesse de s’allonger.

Si votre téléphone figure sur cette liste, sachez que vous ne recevrez plus les mises à jour du système et les correctifs de sécurité, et qu’il vous faudra donc acheter un nouveau modèle si vous souhaitez bénéficier de ces avantages. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais gardez à l’esprit que tous les appareils électroniques ont une durée de vie limitée.

Voici les 10 téléphones Xiaomi qui ne seront plus officiellement pris en charge par la marque.

Dans ce cas, Xiaomi vient de mettre à jour sa célèbre liste EOS avec jusqu’à 10 nouveaux téléphones qui ne seront plus pris en charge par l’entreprise. Cette liste a été mise à jour le 25 juin 2023, il est donc probable qu’un plus grand nombre d’appareils continuent d’y être ajoutés au cours des prochains mois.

Et attention, car il n’y a pas que les smartphones avec des ROM chinoises qui ont été ajoutées à cette occasion, mais nous trouvons également certains terminaux Global qui ne recevront jamais de mises à jour de la part de l’entreprise, de sorte que nous devrons recourir à des ROM tierces si nous voulons profiter des nouvelles fonctionnalités introduites par Xiaomi dans ses dernières mises à jour.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste des 10 appareils qui ne pourront plus bénéficier du support officiel de Xiaomi à partir de maintenant :

Redmi Note 9 (Global)

Redmi Note 9 (Europe)

Redmi Note 9 (Inde)

Redmi K30i 5G (Chine)

Redmi 10X (Chine)

Redmi 10X 4G (Chine)

Redmi 10X Pro (Chine)

Redmi 9 (Chine)

Redmi 9A (Global)

POCO F2 Pro (Global)

Plus d’informations : Centre de sécurité Xiaomi

➡️ Voici la liste complète des 85 téléphones Xiaomi qui seront mis à niveau vers MIUI 15 et la date estimée de sa sortie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :