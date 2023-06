Nous savons déjà quel est le premier téléphone non Samsung qui recevra la version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2.

Le prochain smartphone de Nubia sera le premier à intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 2 amélioré que nous avons déjà vu sur les Galaxy S23.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a fait ses débuts avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », une version améliorée du processeur star de Qualcomm

Lorsque Samsung a présenté les modèles de la série Galaxy S23, il l’a fait en collaboration avec Qualcomm pour lancer une version améliorée de son processeur phare, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy ». Cette version se distinguait par sa puissance supérieure à celle incluse dans les autres appareils basés sur la plate-forme Snapdargon 8 Gen 2, et par son exclusivité pour les Galaxy S23. Du moins, cela a été le cas pendant un certain temps.

Nous savons maintenant que Qualcomm a décidé de mettre fin à cette exclusivité de sa variante de puce de référence. Et ce n’est pas tout : nous savons également quel sera le premier smartphone à disposer de la version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2.

Nubia utilisera un Snapdragon 8 Gen 2 amélioré dans le RedMagic 8S Pro

Par le biais d’une publication sur son profil Weibo, la société chinoise Nubia a confirmé qu’elle utilisera le Snapdragon 8 Gen 2 amélioré dans son prochain smartphone gaming phare, dont le lancement est prévu pour début juillet prochain.

Il s’agit du REDMAGIC 8S Pro, une version améliorée du REDMAGIC 8 Pro que nous avons analysé il y a quelque temps, et qui arrivera pour se positionner en haut de la catégorie des téléphones pour les gamers.

Cette nouvelle version disposera d’une fréquence d’horloge qui passera à 3,36 GHz, une hausse significative par rapport aux 3,2 GHz du Snapdragon 8 Gen 2 original monté sur le REDMAGIC 8 Pro. De plus, la puissance maximale du GPU augmentera également, passant de 680 MHz à 719 MHz**.

Il reste à voir quelles autres nouveautés seront incluses dans ce nouveau REDMAGIC 8S Pro, mais dans l’analyse de la génération précédente, nous avons déjà vu comment le modèle de Nubia était capable d’offrir des performances soutenues excellentes et une gestion thermique supérieure à d’autres modèles avec le même processeur, il est donc possible que cette nouvelle version apporte encore plus d’améliorations dans ce sens.

