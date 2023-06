Apple serait en train de développer un iMac plus grand de plus de 30 pouces

Apple serait en train de développer un iMac avec un écran plus grand de plus de 30 pouces.

Un iMac de plus de 30 pouces, l’un des prochains produits d’Apple

Apple se trouve dans les premières phases de développement d’un nouvel iMac avec un écran de plus de 30 pouces, ce qui indiquerait la plus grande taille à ce jour pour cet équipement, selon l’analyste Mark Gurman. L’analyste a indiqué dans ce qu’il croit être la feuille de route d’Apple que l’appareil verrait le jour dès 2024 aux côtés d’un iMac de 24 pouces alimenté par un processeur M3 qui remplacerait l’actuel.

Apple prépare un nouvel iMac avec un écran de plus de 30 pouces

À l’exception des modèles restaurés, actuellement l’iMac n’est disponible qu’en taille de 24 pouces, puisque Apple a abandonné l’iMac de 27 pouces et l’iMac Pro avec processeur Intel ces dernières années. Malgré les rumeurs occasionnelles sur le retour de l’iMac Pro, il n’existe toujours pas d’iMac plus grand que 24 pouces avec une puce Apple Silicon.

Sorti en avril 2021, l’iMac de 24 pouces dispose d’un design ultra-mince et coloré et est équipé de la puce M1. Mark Gurman s’attend à ce que cet iMac de 24 pouces soit mis à jour avec la future puce M3 à annoncer au début de l’année prochaine.

Alors que toutes les puces Apple Silicon sont fabriquées selon le processus de 5 nm de TSMC, il est prévu que la puce M3 passe à un processus de 3 nm pour obtenir des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique. Ce processeur serait également utilisé dans les futures versions Air et Pro des MacBook.

Comme nous l’avons déjà dit, un iMac avec un écran plus grand fait partie des produits prévus dans la feuille de route d’Apple, selon Gurman. Il prévoit également le lancement d’une deuxième génération de l’Apple Watch Ultra à la fin de cette année, ainsi que de nouveaux iPhone 15 et bien plus encore. Des mois chargés se profilent pour l’entreprise.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :