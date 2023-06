L’offre que vous attendiez : des écouteurs avec le son Pro à un prix très bas

Sont compatibles avec des codecs audio HD et ont une annulation de bruit fantastique.

Ces écouteurs sans fil font que vous oubliez que les AirPods Pro existent.

Vous recherchez de bons écouteurs sans fil bon marché pour passer des appels, écouter de la musique et vos podcasts préférés ? La marque SoundPEATS est spécialisée dans les écouteurs avec un grand son à un prix ridicule, et aujourd’hui nous avons vu les SoundPEATS Mini Pro HS pour seulement 65,99 49,50 euros sur Amazon grâce à une réduction de 20%. C’est un excellent choix d’achat en ce moment si vous ne voulez pas dépenser trop.

Même sur AliExpress, leur prix est plus élevé que sur Amazon, avec 55 euros livrés à votre domicile. Je vous recommande vivement ces écouteurs avec un son premium, une bonne construction et de nombreuses heures d’autonomie, afin que vous puissiez continuer à écouter ce que vous aimez le plus. Vous pourrez désormais profiter de votre abonnement à Music Unlimited, Apple Music, Tidal ou toute autre plateforme permettant la musique en HD.

Achetez de bons écouteurs sans fil avec son HD

Une des caractéristiques remarquables de ces écouteurs est leur annulation de bruit hybride, capable de réduire le bruit ambiant jusqu’à 40 dB. Avec six microphones intégrés, trois dans chaque écouteur, ces écouteurs offrent une meilleure isolation et des appels téléphoniques clairs. Deux des microphones sont dotés d’une annulation de bruit pour réduire le bruit de fond pendant les appels, tandis qu’un microphone supplémentaire se concentre sur capter votre voix avec clarté.

Avec une durée de batterie totale allant jusqu’à 26 heures, étui de charge inclus, et jusqu’à 8 heures de lecture continue avec juste les écouteurs, ils sont parfaits pour les utilisateurs qui recherchent une utilisation prolongée sans interruptions. Ils disposent également d’une charge rapide, ce qui vous permet de les réutiliser rapidement.

Les SoundPEATS Mini Pro HS sont compatibles avec les codecs LDAC, une technologie de codec audio de pointe qui garantit un débit de transfert maximal de 990 kbps et permet une transmission audio de qualité jusqu’à 24 bits/96 KHz. Cela se traduit par une lecture de haute qualité audio, avec un niveau de détail et de fidélité exceptionnel.

Avec une commande tactile intuitive, les SoundPEATS Mini Pro HS permettent une utilisation facile des fonctions telles que le contrôle de la lecture de musique, l’activation ou la désactivation de l’annulation de bruit, le réglage du volume et la réponse ou la fin des appels téléphoniques. De plus, ces écouteurs offrent un mode transparence qui permet à l’utilisateur d’entendre les sons environnants sans avoir besoin de retirer les écouteurs.

Toutes ces caractéristiques combinées font des SoundPEATS Mini Pro HS un choix attrayant pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil de haute qualité et hautes performances.

