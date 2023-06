L’application classique de WhatsApp pour PC cesse de fonctionner : voici la version que tu dois utiliser à partir de maintenant

La version ancienne de WhatsApp pour PC ne fonctionne plus.

À partir de maintenant, il ne sera possible d’utiliser que la nouvelle version de WhatsApp pour PC

Il y a seulement quelques mois, la version de WhatsApp pour les ordinateurs de bureau a été entièrement rénovée avec de nouvelles applications pour Windows et macOS, qui ont adopté des designs plus modernes et ont été mises à jour en termes de fonctionnalités par rapport à la version mobile, y compris l’option de partager le contenu de l’écran lors des appels vidéo et la modification des messages déjà envoyés.

Ainsi, l’ancienne version de WhatsApp basée sur le framework Electron a été abandonnée, bien que la société ait continué à offrir la possibilité de télécharger cette version à tous ceux qui préféraient continuer à l’utiliser pour une raison quelconque. Cela change maintenant car, à partir d’aujourd’hui, il n’est plus possible d’utiliser l’ancienne version de WhatsApp pour PC.

La version WhatsApp basée sur Electron cesse de fonctionner

Comme nous l’avons appris grâce à WABetaInfo, WhatsApp a décidé de mettre fin au support de l’application basée sur Electron. De la même manière, il ne sera plus possible d’utiliser cette version, car elle affichera un message indiquant à l’utilisateur la nécessité de télécharger la version la plus récente de l’application s’il souhaite continuer à discuter via son PC, car progressivement, l’ancienne version perdra des fonctionnalités jusqu’à ce qu’elle cesse de fonctionner complètement tôt ou tard.

Le changement n’affectera que les utilisateurs de Windows qui utilisaient la version de WhatsApp basée sur Electron. Ceux qui utilisent macOS ont depuis un certain temps déjà la possibilité de télécharger une version native de l’application de messagerie.

Pour pouvoir télécharger la version moderne de WhatsApp pour PC, il suffit d’accéder à la page de l’application sur le Microsoft Store et de commencer le téléchargement. Ensuite, l’application sera installée et il suffira de se connecter en associant l’appareil à partir d’un smartphone avec notre compte WhatsApp déjà enregistré.

