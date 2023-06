Le moniteur ‘infinito’ en 2K de Samsung chute de 50% sur son site officiel.

Il s’agit d’un moniteur ultra-panoramique avec un taux de rafraîchissement très élevé et une grande définition.

Le prix de ce moniteur a chuté de presque la moitié en très peu de temps, c’est le moment de l’acheter.

Samsung est depuis des années engagé dans le monde des moniteurs pour le télétravail, le gaming, la conception, etc., tout comme avec les smart TV. Aujourd’hui, je vous propose une offre à laquelle je n’ai pas pu résister sur son site officiel. Il s’agit du moniteur Samsung Viewfinity S5 de 34″ qui est tombé à 399 215 euros sur le site de Samsung grâce à deux codes de réduction (IT_5 et CHOLLOMETROIT5).

Il s’agit d’un moniteur ultrapanoramique de très haute résolution et d’un bon nombre de hertz qui ravira tout utilisateur. Que vous soyez quelqu’un qui travaille avec plusieurs textes en même temps (comme moi), ou que vous ayez besoin d’un écran de plus grandes dimensions pour effectuer des travaux en mode multitâche, ou même si vous avez l’habitude de faire deux choses en même temps sur le même écran, vous serez enchanté par celui-ci. Cette offre est la meilleure du marché en ligne : sur Amazon, 399 euros

Achetez un bon moniteur pour le télétravail à moitié prix

Le moniteur de Samsung dispose d’une série de caractéristiques qui le distinguent sur le marché. Avec un panneau VA ultra-panoramique de 34 pouces et un rapport largeur/hauteur de 21:9, il offre une expérience visuelle très immersive. Sa résolution de 3440 x 1440 pixels (WQHD) vous offre une qualité d’image nette et détaillée pour toutes les tâches que vous effectuez.

Le design du Samsung Viewfinity S5 se caractérise par ses bordures très fines, ce qui maximise l’espace d’affichage et crée une apparence élégante. Le taux de rafraîchissement allant jusqu’à 100 Hz garantit une transition fluide et sans à-coups des images, notamment dans les scènes d’action rapide. Si vous aimez jouer à une console ou regarder des films d’action, vous pourrez en profiter davantage.

L’un des avantages de ce moniteur est sa compatibilité avec le HDR10, ce qui lui permet de reproduire du contenu avec une plage dynamique plus étendue et des couleurs plus vives, en plus d’obtenir des noirs plus profonds. Ses angles de vision sont de 178 degrés en horizontal et en vertical, ce qui permet de profiter du moniteur depuis n’importe quelle position.

Ce moniteur intègre également la technologie Intelligent Eye Care, qui est certifiée pour prendre soin de la santé oculaire de l’utilisateur. Elle réduit l’émission de lumière bleue nocive et offre une expérience de visualisation plus confortable et plus sûre. En ce qui concerne les dimensions, le Samsung Viewfinity S5, avec son socle, mesure 81,5 cm de largeur et 45,7 cm de hauteur.

Le mode PBP (Picture by Picture) est une autre caractéristique notable du Samsung Viewfinity S5, car il permet de visualiser simultanément deux sources d’entrée avec leur résolution native en même temps. Cela est utile pour ceux qui ont besoin de travailler avec plusieurs applications ou d’effectuer des tâches nécessitant une plus grande productivité.

➡️ Voir l’offre Samsung S34C502GAU

En ce qui concerne la connectivité, le moniteur dispose de 2 ports HDMI, 1 port DisplayPort et une prise casque. Il dispose également d’un port USB pour mettre à jour le firmware. Si vous souhaitez ajuster la position du moniteur, vous pouvez le monter sur un support VESA de 100 x 100 mm, que ce soit sur le mur ou sur un bras fixé au bureau.

