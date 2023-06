Un des meilleurs jeux de gestion de football pour Android est à moitié prix pour une durée limitée.

Si te das prisa puedes conseguir Football Manager 2023 Mobile con un 50 % de descuento ¡aprovecha!.

Football Manager 2023 Mobile está en oferta sólo durante unas horas

Si, igual que nosotros, tú también le echaste muchas horas al mítico PC Fútbol y llevas tiempo buscando un juego similar para Android, hoy es tu día de suerte porque te vamos a contar como puedes conseguir uno de los mejores managers de fútbol para móvil por mucho menos de lo que cuesta normalmente, más concretamente, a mitad de precio.

Hablamos, como ya te habrás imaginado, de Football Manager 2023 Mobile, la dernière livraison de la célèbre franchise de jeux de gestion de football pour Android créée par la mythique société japonaise de jeux vidéo Sega, qui peut maintenant être à toi pour beaucoup moins cher que tu ne l’imagines.

Obtiens Football Manager 2023 Mobile pour moins de 5 euros

Football Manager 2023 Mobile est l’un des jeux de gestion de football les plus populaires du Google Play Store, comme en témoignent ses plus de 100 000 téléchargements et sa note moyenne de 4,5 sur 5 basée sur près de 24 000 critiques.

Dans cette nouvelle édition du classique jeu de gestion de football pour mobiles, tu pourras prendre les commandes d’une équipe de football, construire une équipe pleine de superstars et transformer les jeunes prometteurs en joueurs d’élite grâce à son nouveau centre de développement. De plus, tu pourras également utiliser des discussions avec ton équipe pour te connecter avec tes joueurs et les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque match.

Football Manager 2023 Mobile te permettra également de définir ton style de jeu grâce à des tactiques basées sur les stratégies les plus utilisées par les entraîneurs du monde entier, que tu pourras bien sûr personnaliser à ta guise.

Comme dans les versions précédentes, dans Football Manager 2023 Mobile, tu pourras acheter et vendre des joueurs pour améliorer ton effectif et atteindre les objectifs fixés en début de saison par la direction, ce qui n’est pas toujours aussi facile qu’il y paraît.

Normalement, Football Manager 2023 Mobile est vendu au prix de 9,99 euros, mais pendant les prochaines heures, tu pourras l’obtenir pour seulement 4,99 euros, une somme que tu peux payer en utilisant le solde que tu as accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Ce jeu est compatible avec n’importe quel appareil Android ayant une version égale ou supérieure à Android 4.4 et dispose d’une série de contenus déblocables via des achats in-app allant de 0,99 euros à 19,99 euros.

Google Play | Football Manager 2023 Mobile (4,99 euros 9,99 euros)

