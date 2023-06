Google change le logo d’Android pour la première fois en quatre ans.

Le nouveau logo d’Android dévoile un design tridimensionnel et une typographie mise à jour.

En 2019, avec l’arrivée d’Android 10, Google a annoncé le premier grand redesign du logo d’Android, en supprimant définitivement le corps du mythique robot vert pour simplifier son esthétique. Maintenant, quatre ans plus tard, Google a de nouveau revu le logo de son système d’exploitation mobile.

L’entreprise n’a pas annoncé ce changement publiquement, mais comme l’explique 9to5Google, Google remplace déjà depuis un certain temps l’ancien logo d’Android par un nouveau, avec un design tridimensionnel et une nouvelle typographie.

Voici le nouveau logo d’Android

Nous devons remonter au mois de janvier, lors du CES 2023 à Las Vegas, pour voir les premières apparitions du nouveau logo d’Android sur des matériaux promotionnels publiés par Google. L’entreprise a présenté quelques exemples avec la tête du robot et son nouveau style tridimensionnel et adaptable, avec différents styles selon le cas. Par exemple, en parlant d’Android Auto lors du dernier CES 2023, le logo d’Android apparaissait avec une texture de pneu et de couleur noire au lieu de la couleur verte mythique.

De plus, plusieurs matériaux ont récemment été publiés avec le Samsung Galaxy S23 Ultra en vedette, où l’on peut également voir à la fois le nouveau logo et la typographie mise à jour.

De ce point de vue, on s’attend également à voir dans un proche avenir ce nouveau logo utilisé de manière plus étendue, par exemple, sur l’écran de démarrage des appareils utilisant le système d’exploitation de Google.

L’entreprise elle-même a confirmé le « changement d’identité » de la marque, et elle explique que bien que le nouveau logo ait déjà été utilisé lors de plusieurs campagnes, davantage d’informations sur cette refonte seront partagées dans les mois à venir, peut-être en même temps que la sortie de la version finale d’Android 14, prévue pour la fin de l’été.

