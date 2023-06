Apple a présenté l’Apple Watch Ultra l’année dernière pour concurrencer les montres d’extérieur haut de gamme de Garmin. Même si la montre avait le potentiel de devenir la montre d’extérieur parfaite, il y avait de nombreuses lacunes. Pour commencer, il n’avait pas tout à fait une grande autonomie. Cependant, avec Apple WatchOS 10, les choses sont sur le point de changer.

Avec WatchOS 10, Apple a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour que ses montres, en particulier l’Ultra, soient plus compétitives que les montres Garmin. Parmi les divers ajouts, le plus notable est le logiciel nouveau et amélioré, une navigation plus facile, de nouveaux cadrans de montre et des applications nouvellement repensées.

Mais si vous deviez classer les principales nouvelles fonctionnalités d’Apple WatchOS 10, il n’y en a que quelques-unes qui méritent d’être mentionnées. Explorons chacun d’eux en détail.

1. Mises à jour de vélo sur WatchOS 10

L’accent mis par Apple sur les activités de plein air a commencé avec la sortie de la Watch Series 7. La montre, lancée il y a deux ans, offrait des capacités anti-poussière améliorées. Et il est venu avec la détection des chutes et une meilleure capacité à différencier le vélo ordinaire du vélo électrique. Mais la montre a vraiment brillé avec le WatchOS 9 Apple introduit l’année dernière.

Cette version de WatchOS a apporté des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, cela a permis à l’Apple Watch de mesurer la longueur de la foulée et l’oscillation verticale. Mais avec WatchOS 10, Apple fait fonctionner les modèles Apple Watch comme des ordinateurs de vélo dédiés.

Activité en direct sur iPhone

Lorsque vous démarrez un entraînement cycliste sur la montre, WatchOS 10 affiche immédiatement une activité en direct sur votre iPhone. En appuyant dessus, l’activité en direct passera à une vue d’entraînement en plein écran. De là, vous pouvez afficher toutes les mesures tests, telles que la zone de fréquence cardiaque et votre itinéraire.

Cette fonctionnalité offre des informations essentielles pour vos séances de vélo. Il s’assurera que votre zone de fréquence cardiaque est correcte et que vous ne vous perdez pas.

Possibilité de se connecter à des capteurs compatibles Bluetooth

Avec WatchOS 10, les montres Apple peuvent se connecter automatiquement aux capteurs compatibles Bluetooth. Cela indique que vous pouvez facilement connecter votre smartwatch à des capteurs de cadence et à des wattmètres. Et après avoir établi la connexion, vous aurez facilement accès à certaines mesures cruciales, telles que le RPM (rotations par minute).

De plus, le WatchOS 10 rend les modèles Apple Watch capables de calculer votre puissance de seuil fonctionnel (FTP). Avec lui, vous pouvez mesurer la sortie de cycle la plus élevée sur une période d’une heure. Les montres peuvent également utiliser les données pour déterminer vos zones de puissance personnalisées.

2. Mises à jour de randonnée sur Apple WatchOS 10

Avec l’Apple Watch Ultra, Apple a introduit de nombreuses fonctionnalités de navigation l’année dernière. Ceux-ci sont là pour vous aider dans vos aventures en plein air. Cependant, les fonctionnalités avaient un gros défaut. Il n’y avait pas de cartes hors ligne et vous n’aviez pas non plus accès aux cartes topographiques.

Mais dans Apple WatchOS 10, vous trouverez de nouvelles cartes topographiques. Il est important de souligner que les cartes topographiques ne sont disponibles qu’aux États-Unis. Et avec iOS 17 sur votre iPhone, vous pouvez obtenir des cartes hors ligne sur votre téléphone.

Nouvelles fonctions de l’application Compass

Apple WatchOS 10 ajoute de nouvelles fonctions dans l’application Boussole. Il propose désormais une nouvelle vue Elévation, qui est proposée en 3D. Cette vue 3D vous permettra de voir rapidement les points de vue enregistrés, qui incluent également deux points de cheminement générés automatiquement.

Le premier est le point de cheminement de la dernière connexion mobile, qui sert à vérifier les messages ou à passer un appel. Et le second est le waypoint de la dernière cellule d’urgence, que vous pouvez utiliser pour appeler l’aide d’urgence.

3. Mises à jour de la santé mentale et visuelle sur WatchOS 10

Pour les adultes et les enfants, passer beaucoup de temps à l’extérieur a été associé à un certain nombre de résultats positifs pour la santé physique et mentale. Apple en a tenu compte dans WatchOS 10. Le nouveau système d’exploitation de la montre utilise un capteur de lumière ambiante pour déterminer le temps que vous avez passé à l’extérieur.

Et la grande partie est que vous pouvez afficher les données collectées sur votre iPad ou iPhone. De plus, vous pouvez suivre le temps que vos enfants passent à l’extérieur. Par ailleurs, vous pouvez conserver le partage de santé dans la configuration familiale pour vous assurer que tous les membres de votre famille disposent également de suffisamment de temps à l’extérieur.

De plus, WatchOS 10 introduit de nouvelles fonctions dans l’application Mindfulness. Vous trouverez différentes formes qui vous permettent d’enregistrer ce que vous ressentez sur le moment. Il y a aussi une option pour vous permettre d’identifier les facteurs qui contribuent à votre santé mentale actuelle.

Selon Apple, le système d’exploitation offre un accès à des évaluations d’anxiété et de dépression de qualité clinique. Cela vous aidera à déterminer votre niveau de risque et si vous devriez consulter un professionnel de la santé ou non.

4. Mises à jour logicielles et de conception sur WatchOS 10

Malgré les progrès d’Apple dans le logiciel et la conception des montres Apple, il y a encore place à l’amélioration. Il est toujours difficile de parcourir toutes les données sur un si petit écran. C’est là que les mises à jour de conception de WatchOS 10 entrent en jeu.

Vous parcourez les widgets de la Smart Stack sur WatchOS 10. Et pour faire défiler, il vous suffit d’utiliser la couronne numérique. Et si vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez, l’apprentissage automatique d’Apple vous aidera à identifier quel widget est le plus pertinent. Par exemple, lorsque vous voyagez, les cartes d’embarquement seront en haut.

Apple a également repensé les applications sur WatchOS 10. Vous pouvez faire défiler l’application World Clock pour trouver le meilleur moment pour appeler un ami à l’étranger, par exemple. De plus, il est possible d’activer le Control Center en appuyant simplement sur le bouton latéral de la montre.

Quand WatchOS 10 arrivera-t-il et votre Apple Watch est-elle compatible ?

L’Apple WatchOS 10 est actuellement en version bêta pour les développeurs. Cependant, Apple dit que la version bêta publique arrivera très bientôt. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités par vous-même lorsque cela arrive.

Et si vous vous posez la question, la mise à jour WatchOS 10 sera disponible pour tous les modes de montre de Watch Series 4 et versions ultérieures. Mais vous aurez besoin d’un iPhone ou d’un iPad fonctionnant sous iOS 17 ou iPadOS 17.

