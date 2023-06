Ce Samsung Galaxy de 2021 reçoit une importante mise à jour de sécurité.

La mise à jour de sécurité de juin est maintenant disponible pour les Samsung Galaxy M62 au Bangladesh et au Népal avec la version du firmware M625FXXU4CWF1.

Le Samsung Galaxy M62 dans ses trois couleurs disponibles

Jour après jour, sans précipitation mais sans pause, Samsung continue de mettre à jour davantage de terminaux de son catalogue, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de juin 2023, et actuellement une trentaine de smartphones de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android de juin.

Mais le rythme des mises à jour de Samsung est constant et une bonne preuve en est que le géant coréen a déjà commencé à déployer la dernière mise à jour Android sur l’un de ses smartphones milieu de gamme les plus remarquables de 2021, le Samsung Galaxy M62.

Le Samsung Galaxy M62 est mis à jour avec le patch de sécurité de juin

Comme le confirme le site spécialisé SamMobile, la société coréenne a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de juin 2023 sur les Samsung Galaxy M62 de plusieurs pays asiatiques, dont le Bangladesh et le Népal, et il est prévu qu’elle se déploie dans d’autres marchés au cours des prochains jours ou semaines.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur les Galaxy M62 des régions mentionnées avec le numéro de compilation M625FXXU4CWF1 et comprend le patch de sécurité de juin 2023, qui corrige un total de 64 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige plusieurs erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy M62 est arrivé sur le marché au début de 2021 avec One UI 3 basé sur Android 11, a été mis à jour vers One UI 5 avec Android 13 fin de l’année dernière et devrait recevoir Android 14 avec One UI 6 entre la fin de cette année et le début de 2024.

Une fois ce nouveau logiciel déployé à l’échelle mondiale, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy M62 en accédant à la section « Mise à jour logicielle », qui se trouve dans les « Paramètres » de l’appareil, et en appuyant sur le bouton « Télécharger et installer ».

