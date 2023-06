La nouvelle édition spéciale des Samsung Galaxy Buds2 est le rêve de tout fan de Pokémon.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pokémon Pack sont désormais disponibles à l’achat en Corée du Sud. Ils sont déguisés en Ditto, Jigglypuff ou Snorlax et il semble que personne en dehors de la Corée du Sud ne pourra les avoir.

Les Samsung Galaxy Buds2 Pokémon Pack, maintenant disponibles à l’achat en Corée du Sud

Il y a des centaines d’options parmi tous les écouteurs true-wireless que vous pouvez trouver autour d’Android, beaucoup sont très bons comme précisément ces Samsung Galaxy Buds2 Pro qui n’ont probablement pas de concurrents en termes de qualité et de performances, mais il n’y aura probablement aucune autre option aussi spéciale que ce « Pokémon Pack » que nous vous présentons maintenant.

En effet, mes amis, Samsung continue de nous préparer des éditions exclusives de toutes sortes et pour tous les goûts de ses appareils mobiles les plus représentatifs, lançant ces jours-ci un Galaxy Z Flip4 conçu en collaboration avec le rappeur SCH et limité à 19 unités, qui laisse maintenant place aux Galaxy Buds2 et aux Galaxy Buds2 Pro pour les fans de Pokémon.

Nos collègues de SamMobile nous les ont montrés en nous indiquant d’avance qu’ils sont disponibles uniquement en Corée du Sud, du moins pour le moment, où ils coûtent 129 000 wons (environ 90 euros) pour les Buds2 Pokémon Pack, et ils atteignent les 199 000 wons (environ 139 euros) si nous voulons les Buds2 Pro Pokémon Pack.

Ce n’est pas la première fois que Samsung joue avec Pokémon, et en réalité, ce n’est même pas la première fois que les Galaxy Buds2 reçoivent des motifs de la saga mythique de Nintendo. En effet, mi-année dernière, une édition des derniers écouteurs sans fil de Samsung a été lancée avec un boîtier de charge en forme de Poké Ball.

De plus, dans le passé, il y a eu des accessoires thématiques Pokémon pour les Galaxy Watch5, Galaxy Z Flip3 ou Galaxy Z Flip4, entre autres…

Ce n’est pas la première fois que Samsung travaille avec des designs inspirés de Pokémon, mais ces Galaxy Buds2 et Galaxy Buds2 Pro avec les déguisements de Ditto, Jigglypuff ou Snorlax sont trop adorables.

En ce qui concerne cette nouvelle édition exclusive et limitée, ils sont conçus sous la forme de trois adorables « bébêtes » Pokémon, conservant les mêmes fonctions et performances que nous connaissons déjà, bien qu’avec un boîtier de charge thématique qui ravira les plus grands fans de Pokémon (bien qu’il soit plus encombrant et beaucoup moins polyvalent).

Si vous voulez les voir, voici les trois versions de ce Pokémon Pack avec les déguisements de Ditto, Jigglypuff et Snorlax:

Bien sûr, les intéressés pourront choisir le modèle qui leur convient le mieux avec le costume du Pokémon qu’ils préfèrent, à partir du 27 juin 2023 via la boutique en ligne de Samsung en Corée du Sud.

Les packs de vente incluent également des stickers exclusifs de collectionneur, et bien qu’ils ne parviennent peut-être jamais en France, notre division locale de Samsung nous les a présentés en nous mettant l’eau à la bouche… Donnez-leur beaucoup de « likes » pour voir s’ils les apportent effectivement sur nos marchés !

Pour le moment, seulement en Corée, donnez un like si vous les voulez ici pic.twitter.com/2raqpodBGY — Samsung España (@SamsungEspana) 26 juin 2023



