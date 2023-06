Apple remplacera l’iPhone XS des employés du commerce de détail par un iPhone 14 flambant neuf.

Si vous avez déjà visité un Apple Store, vous avez probablement remarqué que les employés ont un iPhone qui fonctionne comme un point de vente (PoS). Jusqu’à présent, ce système fonctionne sur un iPhone XS, mais Apple remplacera bientôt ces appareils par de tout nouveaux iPhone 14 pour faciliter un peu plus le travail.

Apple Retail va bénéficier d’une mise à jour de l’iPhone

Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise remplacera bientôt les modèles iPhone XS utilisés pour les ventes au détail par des unités iPhone 14. Cela ne changera rien pour les clients, mais la mise à niveau est significative pour les employés. Comme le note le journaliste, de nombreux employés se sont plaints de devoir « échanger les iPhones vieillissants plusieurs fois par jour. »

Parker Ortolani de Vox Media a répondu dans un tweet qu’il avait vu un spécialiste Apple devoir échanger des iPhones au milieu d’une transaction lorsqu’il s’était rendu dans un Apple Store. Un ancien employé d’Apple Retail a également mentionné qu’ils devaient échanger leurs iPhones deux à trois fois par jour.

L’iPhone XS a été présenté en 2018. Bien qu’il ait le même design que l’iPhone X original, il est doté de meilleurs appareils photo et de la puce A12 Bionic plus rapide. Mais près de cinq ans plus tard, ces appareils ont certainement un peu de mal à faire fonctionner la dernière version d’iOS. L’iPhone XS sera le plus ancien iPhone pris en charge par iOS 17, il est donc logique qu’Apple remplace enfin ces appareils.

Ces iPhones utilisés comme PoS dans les Apple Retail Stores sont placés dans des étuis spéciaux. L’année dernière, avec le lancement de Tap to Pay, certains Apple Stores ont commencé à utiliser ces iPhones pour accepter les paiements sans contact directement sur l’appareil. Les employés utilisent également ces iPhones pour envoyer un reçu d’achat au client.

On ne sait pas exactement quand les appareils seront remplacés, mais on peut supposer que la mise à niveau se fera progressivement dans le monde entier.

