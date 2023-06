La deuxième génération de l’Apple Watch Ultra pourrait être plus proche que tu ne le penses

On ne sait pas si cette année Apple franchira la barrière des 999 euros de la Watch Ultra, mais il semble que nous verrons une nouvelle itération de sa smartwatch la plus puissante en 2023.

La gigantesque (et puissante) Apple Watch Ultra en premier plan.

Nous n’avons pas appris toutes les nouveautés d’Apple lors de la WWDC 2023, car le géant de Cupertino devra encore mettre à jour la plupart de son catalogue de dispositifs mobiles, avec les iPhone 15 en préparation et une deuxième génération de la gigantesque, puissante et très chère Apple Watch Ultra qui pourrait être plus proche de ce que nous espérons tous.

En effet, comme l’ont rapporté nos collègues de 9to5Mac en suivant les traces de Mark Gurman de Bloomberg, le roadmap d’Apple pour ce deuxième semestre de 2023 prévoit depuis un nouvel iMac plus grand avec un écran de 30 pouces jusqu’aux nouveaux iPhone, ainsi que cette mise à jour de l’Apple Watch Ultra, qui est ultimement sa montre connectée la plus avancée.

En 2023, toujours selon les fuites, nous devrions attendre de la part d’Apple de nouveaux iMac, les iPhone 15 dans toutes leurs variantes et une famille Apple Watch Series 9 qui inclura une nouvelle génération de l’Apple Watch Ultra gigantesque et coûteuse.

Les sources affirment que la gamme Mac ne devrait pas être mise à jour avant le début de 2024, donc en ce qui concerne les ordinateurs, nous devrions voir de nouveaux iMac avec un écran de 24 pouces et un modèle inédit qui augmentera sa taille jusqu’à 30 pouces, très probablement le successeur naturel de l’iMac Pro, cette fois-ci passant au chipset Apple Silicon.

Ces produits sont en « développement précoce », apparemment, donc ils pourraient très probablement prendre du retard.

Ceux qui ne prendront pas de retard sont les appareils mobiles d’Apple pour cette année 2023, qui arriveront à l’automne prochain, suivant le calendrier habituel d’Apple qui présentera les iPhone 15 dans toutes leurs versions, ainsi qu’une nouvelle génération de l’Apple Watch Series 9, accompagnée de la mise à jour de l’Apple Watch Ultra qui a connu un succès presque inattendu compte tenu de son prix de 999 euros.

Nous savons que cet Apple Watch Ultra 2 existera (si c’est ainsi qu’il sera finalement appelé), mais nous ne connaissons actuellement aucun détail matériel ou nouveauté à ce sujet qui devront probablement tourner autour de la miniaturisation du paquet et de le rendre plus confortable.

La mauvaise nouvelle est que nous n’avons aucun détail ou fuite concernant les nouvelles fonctionnalités incluses dans cet Apple Watch Ultra 2, s’il est finalement appelé ainsi, donc pour l’instant, il faudra continuer à attendre les mouvements de Cupertino. Dans tous les cas, nous pouvons supposer qu’Apple a pu le rendre plus petit et plus confortable sans perdre de performances et de spécifications.

Et enfin, ceux qui attendent de nouvelles tablettes iPad devront également attendre car selon Gurman, elles arriveront en 2024, tout comme une troisième itération des AirPods Pro qui est également en « développement précoce » et prendra quelques mois de plus pour être disponibes pour les fans d’Apple.

