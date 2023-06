Les tests internes indiquent que l’Apple Vision Pro est lourd, mais Apple a une solution en cours

Apple a fait son entrée sur le segment AR/VR plus tôt ce mois-ci avec l’Apple Vision Pro. Actuellement, ce n’est pas un produit destiné au grand public avec un prix de 3 500 $. Cependant, il sert de point de départ aux développeurs et aux passionnés qui souhaitent avoir un aperçu de cette nouvelle technologie. Pour l’instant, l’Apple Vision Pro est actuellement en cours de test interne par certains employés d’Apple. Selon Mark Gurman de Bloomberg, suite à l’annonce, Apple a étendu l’accès au casque. Avec un accès plus large, plus de commentaires sont collectés, pour le meilleur et… pour le pire.

Les testeurs disent que l’Apple Vision Pro semble trop lourd

Avant le dévoilement d’Apple Vision Pro, seuls quelques employés d’Apple avaient accès au produit. Ce n’est pas une surprise d’apprendre cet « accès limité ». Après tout, le produit était l’un des grands secrets d’Apple ces dernières années. Malgré de multiples fuites au fil des ans, personne n’était vraiment sûr de la forme, de la conception et des fonctionnalités réelles du produit. Après la sortie, Apple a donné à davantage de ses employés la possibilité de tester le produit. Cependant, certains utilisateurs ont signalé que le casque semblait trop lourd. Après quelques heures d’utilisation continue, cela devient gênant.

Alors que les casques AR/VR peuvent être révolutionnaires, le confort de l’utilisateur dans ce type de technologie est un facteur crucial. Apparemment, le choix de matériaux haut de gamme d’Apple a donné au produit un poids supplémentaire. Apple n’a pas divulgué publiquement le poids officiel du produit, mais l’utilisation de matériaux comme l’aluminium et le verre plutôt que le plastique le rend certainement plus lourd que les casques à base de plastique.

Ce n’est pas le premier rapport d’Apple Vision Pro mal à l’aise

À noter que les premiers test indiquent également que l’itération actuelle de l’Apple Vision Pro n’est pas la plus confortable. Récemment, une revue détaillée du casque a été publiée par Joanna Stern du Wall Street Journal. Au cours de sa démonstration de 30 minutes, elle a trouvé le casque un peu inconfortable sur son nez. Cela la fit se sentir un peu nauséeuse. Le géant de Cupertino a promis d’améliorer cet aspect de l’appareil avant sa commercialisation.

Apple a développé un bracelet pour alléger le poids

Apple est conscient des problèmes d’avoir un produit inconfortable à utiliser. Le géant veut certainement que les personnes passent des heures et des heures sur le produit et doit abandonner cette limitation. Par conséquent, il travaille déjà sur une solution, et je pense que certains n’apprécieront pas cette solution particulière. Après tout, il ne sera pas proposé comme une fonctionnalité essentielle.

La solution ne viendra pas gratuitement

Mark Gurman révèle qu’Apple est prêt avec un correctif. La société a une sangle qui passe au-dessus de la tête de l’utilisateur et aide à répartir le poids. Le gros problème est que la sangle ne sera pas incluse dans l’emballage de vente au détail car elle n’est pas considérée comme essentielle. En d’autres termes, si vous trouvez l’Apple Vision Pro lourde, vous devrez probablement acheter la sangle séparément. Combien cela coûtera-t-il, nous ne le savons pas, mais il serait naïf de s’attendre à ce qu’il soit super bon marché. C’est le même Apple qui vend un chiffon de polissage pour environ 20 $. L’Apple Vision Pro coûte à lui seul 3 500 $, alors imaginez devoir dépenser plus pour obtenir une expérience confortable.

En réalité, l’Apple Vision Pro aura des extras et des éléments optionnels qui pourraient augmenter le prix du produit final. Par exemple, le produit prendra en charge les verres correcteurs fabriqués par ZEISS pour les personnes qui ont besoin de lunettes. Nous supposons qu’Apple annoncera plus d’articles avant la sortie du produit. L’Apple Vision Pro a été annoncé en juin mais n’atteindra les étagères qu’au « début de l’année prochaine ». Selon Gurman, Apple a fait ce choix pour laisser les personnes « s’habituer » au prix.

Les avantages d’Apple Vision Pro

Malgré le poids et le prix, l’Apple Vision Pro a encore de nombreuses fonctionnalités à offrir. En fin de compte, ces fonctionnalités innovantes pourraient résoudre les problèmes. Par exemple, Apple déclare que le Vision Pro offrira aux utilisateurs « leur cinéma personnel ». La société dit « Où que vous soyez, vous pouvez avoir un écran virtuel réglable pour profiter de différents » contenus. En plus de cela, l’Apple Vision Pro peut fonctionner comme un ordinateur Mac ou un iPad avec une vaste boutique d’applications. L’appareil peut enregistrer des vidéos et prendre des photos spatiales grâce à ses 12 caméras et 6 microphones. Avec cela, vous pouvez capturer des photos ou des vidéos 3D pour conserver vos souvenirs en toute sécurité.

Le Vision Pro peut également créer un avatar virtuel pour passer des appels ou d’autres applications. L’avatar détecte les mouvements du visage et des yeux de l’utilisateur pour les reproduire et offrir un plus grand réalisme. Avec Facetime, les utilisateurs peuvent faire l’expérience d’un appel en réalité augmentée à part entière. À l’aide de leurs avatars générés, les utilisateurs peuvent organiser une réunion, en visualisant les participants à l’appel dans des fenêtres séparées devant eux.

Le produit lui-même est assez intéressant, donc si Apple parvient à éliminer les aspérités lors de sa sortie, nous aurons probablement un chef-d’œuvre dans le segment technologique. Le prix élevé pourrait encore être un problème pour certains, mais nous pouvons nous attendre à ce que les futures itérations deviennent moins chères. Mark Gurman a suggéré dans un rapport précédent que nous pourrions voir une Apple Vision ou Vision One plus abordable à l’avenir. Cependant, ne placez pas d’attentes élevées pour un casque de réalité étendue super abordable. Après tout, c’est Apple qui se concentre principalement sur l’offre de produits haut de gamme.

Attendons de voir si quelque chose va changer tout au long du long chemin parcouru par Apple Vision Pro.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine