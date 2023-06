Si vous êtes joueur PC, cela vous intéressera: sur Steam, vous pouvez désormais obtenir gratuitement ces 6 jeux.

6 jeux très différents les uns des autres qui peuvent maintenant être les vôtres gratuitement grâce à la boutique Valve.

Comme nous en avons l’habitude de dire ici, Steam est un excellent endroit pour les joueurs PC, car vous pouvez trouver de grandes offres comme celle-ci où vous pouvez obtenir Blasphemous pour moins de 7 euros sur la boutique Valve ou la variété de jeux gratuits que cette plateforme propose. En réalité, c’est de cela dont nous allons parler dans cet article, car Steam propose depuis plusieurs jours quelques propositions intéressantes à 0 € pour que les joueurs en profitent et puissent en profiter pendant les vacances d’été bien méritées, si vous y êtes déjà plongés.

En particulier, la boutique de jeux PC de Valve propose dans son catalogue 6 jeux totalement gratuits que vous pouvez télécharger dès maintenant (pour être exact, depuis le 21 juin dernier), comme l’a bien partagé le compte Twitter @SteamGamesPC. Par conséquent, vous pouvez déjà préparer votre ordinateur ou votre Steam Deck pour vous permettre de profiter de quelques parties avant de prendre un bain rafraîchissant ou de prendre quelque chose en terrasse. Cela dit, nous allons vous citer les 6 titres gratuits de Steam et nous vous laisserons avec leur description respective dans la boutique Valve.

Bucket Brawl: Ahlman Edition

« Un jeu de combat d’arène palpitant où les jouets animaux cherchent à se recycler les uns les autres dans un monde de plastique et de pluie de cubes. Lancez des cubes sur la tête des autres joueurs, poussez-les depuis une corniche et soyez le dernier jouet debout« .

Solar Showdown

« Bienvenue dans Solar Showdown : le dernier jeu de salon compétitif pour 2 joueurs où vous collectez de l’énergie solaire, construisez des défenses et produisez des sbires pour attaquer les tours de votre adversaire. Générez suffisamment d’énergie pour activer l’arme ultime de votre base et faire exploser votre rival ! Grandissez, construisez, défendez et dominez !« .

The Stranded Traveler

« Lancez-vous dans un voyage épique dans The Stranded Traveler, un jeu d’action-aventure en 2D à défilement latéral où vous incarnez un voyageur échoué sur une île mystérieuse. Explorez des environnements dangereux, combattez des ennemis féroces et battez des boss difficiles ! ».

ANYU

« Un jeu d’exploration narratif en 3D à la troisième personne, se déroulant dans un désert glacé où une ancienne civilisation est tombée. Axé sur les énigmes de mouvement et traitant de la mécanique de l’environnement ».

Edemn

« Devenez le roi d’Edemn, participez aux batailles des squelettes qui se sont levés grâce à la magie ancestrale. Un jeu de tir en 3D palpitant qui vous occupera pendant longtemps ! ».

Undawn

« Undawn est une aventure de survie en monde ouvert où vous pouvez vous joindre à d’autres survivants pour explorer un monde post-apocalyptique avec des environnements mortels et des créatures terrifiantes. Construisez votre maison, créez et améliorez votre équipement et développez vos compétences pour survivre dans cette réalité difficile« .

Avec cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour voir si vous voulez ou non télécharger certains de ces 6 jeux gratuits sur Steam, bien que compte tenu du fait qu’ils sont gratuits, vous allez probablement tous les obtenir.



