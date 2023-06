Le Galaxy A34 5G aura sa propre version low-cost grâce au nouveau Galaxy M34 5G

Révélons de nouveaux détails sur le Samsung Galaxy M34 5G, le nouveau terminal de milieu de gamme de la marque coréenne.

L'arrière du Samsung Galaxy A34 en couleur violette

Alors qu’il prépare l’arrivée de ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dont le design et les spécifications ont récemment été dévoilés, le géant coréen continue de travailler pour compléter sa gamme de smartphones milieu de gamme pour 2023 avec de nouveaux modèles économiques.

À cet égard, une récente fuite partagée par le média SamMobile révèle certaines des caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy M34 5G, un téléphone qui sera essentiellement une version bon marché du Galaxy A34 5G.

Voici tout ce que nous savons sur le Samsung Galaxy M34 5G

Grâce à son passage devant l’entité de certification FCC, nous pouvons déjà vous donner quelques spécifications du nouveau téléphone bon marché de Samsung, le Galaxy M34 5G.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous laissons ci-dessous, la FCC a confirmé que le Samsung Galaxy M34 5G arrivera sur le marché avec le numéro de modèle SM-M346B/DS et qu’il disposera de la connectivité 5G, d’un double emplacement pour cartes SIM et de Wi-Fi 5, Bluetooth et NFC.

De même, les informations relatives au chargeur du Galaxy M34 5G confirment également que ce terminal disposera d’une batterie avec une charge rapide de 25W et étant donné que cet appareil sera une version bon marché du Galaxy A34 5G avec un design extérieur différent, il est très probable que cette batterie ait une capacité de 5 000 mAh.

De plus, on s’attend également à ce que le Samsung Galaxy M34 5G partage d’autres spécifications avec le Galaxy A34 5G telles qu’un processeur MediaTek Dimensity 1080 ou un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, tout semble indiquer que le Samsung Galaxy M34 5G disposera d’une caméra frontale de 32 mégapixels, contre 13 MP pour le Galaxy A34 5G, avec une mémoire RAM de 8 Go, un stockage interne de 256 Go extensible via des cartes microSD et One UI 5.1 avec Android 13 comme système d’exploitation.

Nous ne savons toujours pas quand le Samsung Galaxy M34 5G sera commercialisé, mais cette nouvelle fuite nous laisse penser qu’il ne tardera pas à être annoncé et la principale question est de savoir s’il le sera avant ou après le Galaxy Unpacked de fin juillet.

