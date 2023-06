Google expérimente le jeu en nuage à travers YouTube : après Stadia, la vie continue

Après l’échec de Stadia, il semble que Google veuille retenter sa chance avec le jeu en streaming, mais cette fois-ci à travers sa plateforme vidéo populaire.

Google travaillerait déjà sur un nouveau service de jeu en streaming via YouTube, appelé Playables

Comme beaucoup le savent déjà, l’année dernière, il a été annoncé que nous commencions 2023 en disant au revoir à une plateforme de jeux vidéo qui n’a jamais vraiment décollé. Bien sûr, nous parlons de Google Stadia, qui a fermé ses serveurs le mois dernier, ce qui n’a surpris presque personne au moment de son annonce, compte tenu notamment de certaines actions préalables de Google, comme la fermeture des studios internes, par exemple. Cependant, si Stadia n’a pas fonctionné, cela n’indique pas que le jeu en streaming des Mountain View n’a pas une nouvelle vie.

Selon un rapport du Wall Street Journal, Google utiliserait sa technologie de jeu en streaming pour donner une nouvelle vie via YouTube. Apparemment, ledit média a eu accès à un e-mail interne de l’entreprise où l’existence du service « Playables » a été révélée. Bien sûr, cela n’est pas officiel, mais ce n’est pas du tout farfelu et cela semble être une idée très intéressante. Voyons donc les détails de cette nouvelle.

Google ne se laisse pas abattre après l’échec de Stadia : ils travaillent déjà sur un nouveau service de jeu en streaming via YouTube

Comme l’a indiqué le Wall Street Journal, « Playables », le service lié à YouTube, vise à offrir un accès aux jeux vidéo depuis les appareils mobiles et les ordinateurs, afin de les diffuser instantanément, aussi bien sur les navigateurs que dans l’application officielle de la plateforme. Bien que nous ayons dit qu’il ne s’agit pas d’une annonce officielle, il y a plusieurs raisons de penser que cela arrivera tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre.

Ce qui est certain, c’est que l’e-mail auquel le média en question a eu accès avait pour but d’inviter les employés à tester le service principal de l’actualité, bien qu’il ne contienne pas beaucoup d’informations sur celui-ci ni sur les jeux qui seraient disponibles sur ce service. Cependant, il semble qu’un titre appelé « Stack Bounce » ait été mentionné, qui serait une proposition basée sur la destruction de couches de blocs avec une balle, ce qui peut être vu apparemment à travers une capture d’écran jointe à l’e-mail en question.

D’autre part, il convient de mentionner que le Wall Street Journal a contacté la société Mountain View pour en savoir plus sur ce nouveau service de jeu en streaming, et ils ont obtenu une réponse, bien qu’il semble qu’ils n’aient pas beaucoup d’informations à partager à ce sujet pour le moment : « Les jeux vidéo ont toujours été un aspect sur lequel se concentrer sur YouTube », a déclaré un porte-parole de Google, « Nous expérimentons toujours de nouvelles fonctionnalités, mais nous n’avons rien à annoncer pour le moment ».

Quoi qu’il en soit, il semble évident que ce nouveau service de jeu en streaming via YouTube est une réalité et qu’il ne reste plus qu’à annoncer officiellement. Nous devrons donc rester à l’écoute des prochaines nouveautés concernant cette affaire, une chose que l’on pourrait qualifier de « Stadia 2 », bien qu’il ne semble pas y avoir beaucoup de relations entre les deux plateformes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :