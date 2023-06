Que faire si le chargeur de votre téléphone Xiaomi est trop chaud ?

Le chargement de votre téléphone implique toujours une augmentation de la température due au processus de transfert d’énergie. Mais les jours comme aujourd’hui, alors que tout le pays est plongé dans une vague de chaleur, le chargeur peut devenir trop chaud, d’autant plus qu’il est plus puissant et qu’il charge plus vite.

Avec le sud de la France brûlant de chaleur et les alertes activées, et le reste du pays avec des températures tout aussi élevées, nous ne verrons pas d’amélioration des températures avant quelques jours. Pour cette raison, le chargeur de votre Xiaomi, Redmi ou POCO peut souffrir de surchauffe. Pouvons-nous faire quelque chose pour y remédier, ou au moins l’atténuer ? Oui, nous le pouvons.

Raisons pour lesquelles le chargeur surchauffe.

Comme il s’agit d’un élément de transfert d’énergie, il est normal qu’un chargeur chauffe, et encore plus ces jours-ci avec l’été qui a déjà commencé et la canicule. Mais il ne doit pas non plus devenir trop chaud, et si vous remarquez qu’il brûle lorsque vous le tenez, c’est qu’il y a un problème. Et si quelque chose ne va pas avec le chargeur, cela peut affecter le téléphone (ou la tablette, ou la smartwatch, les écouteurs, etc.)

Le problème vient du câble

Si le câble est relié au chargeur via un port USB C ou autre, essayez d’abord un autre câble pour exclure que le problème vienne du chargeur lui-même. Un simple remplacement du câble peut résoudre le problème.

Un chargeur tiers non approuvé

Si votre téléphone est de marque Xiaomi, il est toujours préférable d’utiliser un chargeur de la même marque. Et s’il se casse, ne le remplacez pas par un chargeur bon marché d’une marque que vous ne connaissez pas, mais par un chargeur Xiaomi ou, à défaut, par un chargeur tiers compatible et approuvé par Xiaomi.

Chargeur défectueux ou incompatible

En matière de technologie, rien n’est parfait ni toujours fiable. Vous pouvez donc avoir la malchance de recevoir un chargeur défectueux, et la meilleure chose à faire est de vous adresser à la marque pour le faire remplacer. Si vous souhaitez en acheter un nouveau, assurez-vous toujours qu’il est compatible avec le modèle de téléphone portable ou d’autre appareil que vous souhaitez recharger. S’il ne l’est pas, il vous causera toutes sortes de problèmes.

Désactiver la charge rapide / turbo

Si vous possédez un Xiaomi, un Redmi ou un POCO, vous avez un smartphone doté d’une technologie de charge rapide et, selon le modèle, ultra-rapide. En effet, les chargeurs dotés de la technologie 120 W peuvent charger le téléphone à 100 % en seulement 15 minutes. Mais plus la batterie se charge rapidement, plus le chargeur chauffe. Donc, si vous ne voulez pas que cela se produise et que vous preniez soin de votre batterie, désactivez le chargement rapide dans les paramètres de votre téléphone > ; Batterie ces jours-ci. Cela prendra plus de temps, mais vous rendrez service au chargeur et à la batterie.

Ne le laissez pas allumé pendant des heures

Mais nous ne sommes plus dans les années 80 et les téléphones ne se rechargent complètement qu’en une heure et demie au maximum. Bien qu’il existe des réglages permettant d’interrompre l’alimentation et d’éviter la surchauffe du chargeur, tout le monde n’en dispose pas. Il est préférable de charger votre téléphone lorsque vous rentrez chez vous, ou environ une heure avant d’aller vous coucher. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, débranchez-le, car la batterie sera probablement déjà à 100 %.

N’utilisez pas votre téléphone pendant la charge

Si vous ne pouvez pas attendre et que vous commencez à utiliser votre smartphone pendant qu’il est en charge, le processus supplémentaire de fourniture d’énergie est intensifié parce que le téléphone est à la fois en charge et en marche. En hiver, vous ne le remarquez pas autant, mais maintenant vous remarquerez que dans la chaleur, votre téléphone commencera à surchauffer comme un fou, et le chargeur commencera à surchauffer aussi. Ne vous inquiétez pas et laissez-le se recharger tranquillement.

N’oubliez pas de le dépoussiérer

Vous devez toujours vérifier que le chargeur et l’extrémité du câble de charge qui va au téléphone sont propres, ainsi que le port du smartphone. Si vous voyez beaucoup de poussière ou de saleté, nettoyez-les pour éviter que la température n’augmente.

La température du lieu

De nos jours, il est difficile de trouver une pièce fraîche dans la maison, à moins d’utiliser l’air conditionné ou des ventilateurs. Par conséquent, si la pièce est trop étouffante en termes de température, le chargeur surchauffera. Essayez de trouver l’endroit le plus frais pour le placer.

Soyez prudent avec les multiprises

Il se peut que le chargeur ne présente aucun problème, mais que la multiprise sur laquelle vous le branchez avec d’autres câbles soit en cause. Vérifiez que ce n’est pas le cas en branchant le chargeur directement sur une prise de courant, pour voir s’il ne surchauffe pas.

