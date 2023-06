Google Pixel 7 et OnePlus 10 Pro à prix minimum : ces 6 haut de gamme ont une réduction pour une durée limitée

Maintenant c’est le moment: lancez un téléphone haut de gamme au prix minimum

Économisez 150 euros sur l’original Nothing Phone (1)

Avec l’arrivée de l’été, non seulement la température monte, mais aussi la quantité de bonnes affaires disponibles sur AliExpress Plaza, propulsée par la dernière promotion du commerce électronique : Vacances au Soleil. D’ici vendredi, vous pourrez choisir parmi plusieurs milliers de produits d’une douzaine de catégories avec des remises très intéressantes.

En ce qui nous concerne, nous avons choisi 6 téléphones haut de gamme dont le prix a chuté au minimum historique ou près de celui-ci. Ainsi, nous pouvons acheter le Nothing Phone (1) pour 369 euros ou le OnePlus 10 Pro dans sa version la plus avancée pour seulement 463 euros, deux excellentes affaires.

Il convient également de noter que tous les produits de la promotion Vacances au Soleil bénéficient d’une livraison gratuite en 3 jours et de 15 jours de retour sans frais supplémentaires. Si vous attendiez le bon moment pour obtenir un téléphone aux performances supérieures, c’est maintenant ou jamais, il vous suffit d’appliquer les coupons que vous trouverez dans la boîte et voilà, vous débloquerez le prix en promotion. N’oubliez pas que vous avez seulement jusqu’au matin du 1er juillet pour profiter de ces offres.

Ces 6 hauts de gamme ont une réduction importante sur AliExpress

Nothing Phone (1). Nous commençons par l’un des téléphones les plus particuliers de cette dernière année, le Nothing Phone (1). Comme nous l’avons vu dans notre analyse d’octobre dernier, le premier smartphone de Nothing se distingue par son design frappant et amusant, qui nous offre une série de « petites lumières » qui nous permettent d’interagir avec le terminal de manière plus approfondie. Si vous recherchez un haut de gamme différent à bon prix, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil : il est livré avec un écran 120 Hz, un appareil photo de 50 mégapixels, 8 Go de RAM, trois ans de mises à jour Android, charge sans fil…

Nothing Phone (1)

OnePlus 10T. Pour 389, il sera difficile de trouver un téléphone plus complet que le OnePlus 10T. Il a moins d’un an et comprend des fonctionnalités aussi « dingues » qu’une charge ultra-rapide de 150 W, le Snapdragon 8 + Gen 1 ou un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, des spécifications de niveau pour ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones OnePlus de ces derniers mois.

OnePlus 10T

OnePlus 10 Pro. Bien qu’il soit sorti au printemps 2022, le OnePlus 10 Pro vaut toujours le coup, d’autant plus que AliExpress a réduit de moitié le prix de la version haut de gamme de l’appareil : vous aurez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 463 euros, son prix le plus bas à ce jour. Il se distingue surtout par son écran et ses performances exceptionnelles, si vous recherchez un téléphone pour jouer, c’est un choix parfait.

OnePlus 10 Pro

Google Pixel 7. Une autre option intéressante est de passer au Google Pixel 7, un appareil qui a obtenu une note de 96 sur 100 dans son analyse sur Netcost-security.fr. Si vous êtes intéressé, sachez qu’en utilisant le coupon AEAFF30, vous pouvez économiser 150 euros par rapport à son prix de lancement. De plus, vous achetez la version mondiale de l’appareil, vous n’aurez donc aucun problème lors de la configuration initiale ou des mises à jour Android et de sécurité, une situation gagnant-gagnant.

Google Pixel 7

Google Pixel 6a. Si vous êtes obsédé par les téléphones Google mais que vous ne voulez pas dépenser les près de 500 euros du Pixel 7, vous pouvez également descendre à 339 euros et acheter le Pixel 6a, un téléphone « mini » mais avec un processeur haut de gamme. Il offre des performances premium et un appareil photo bien supérieur à son prix, étant en quelque sorte l’iPhone SE d’Android.

Google Pixel 6a

HONOR Magic 5 Lite 5G. Enfin, nous soulignons la réduction de 30% sur le HONOR Magic 5 Lite 5G, ce qui en réalité le téléphone le moins cher de notre sélection. Il se distingue par son design extra-fin, son écran incurvé et une autonomie largement supérieure à la moyenne, pour 259 euros, il vaut plus la peine que n’importe quel Xiaomi bon marché.

HONOR Magic 5 Lite 5G

