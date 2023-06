LinkedIn vient de lancer une fonction pour que l’IA rédige vos publications à votre place

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité, qui permettra d’améliorer autant que possible les publications, est en phase de test et n’est pas disponible pour tous les utilisateurs.

LinkedIn commence à utiliser une nouvelle fonctionnalité d’IA pour les publications des utilisateurs

L’impact de l’intelligence artificielle dans notre société est indéniable, et cela ne fera que s’accroître avec le temps, à mesure que la technologie utilisée pour son développement progressera. Cela n’indique pas que l’IA n’est pas prête à être utilisée à grande échelle, car de nombreuses entreprises de différents secteurs ont décidé de l’implémenter dans diverses tâches, au détriment de nombreux emplois. Quoi qu’il en soit, de plus en plus d’entreprises s’immergent pleinement dans cette technologie.

En réalité, LinkedIn a également commencé à utiliser ce type de technologie pour que ses utilisateurs puissent en bénéficier. Plus précisément, le réseau social en question commence à tester l’intelligence artificielle pour compléter au mieux les publications qui y sont faites, ce qui a été annoncé par Keren Baruch, directrice produit de LinkedIn, dans une publication où elle donne un exemple de comment cette fonctionnalité serait mise en œuvre.

Les publications LinkedIn permettent aux utilisateurs de partager les dernières nouvelles de leur évolution professionnelle et les opportunités d’emploi, par exemple. Cela permet évidemment d’atteindre d’autres utilisateurs et d’autres entreprises qui pourraient être intéressés par ce profil pour combler un poste vacant. Par conséquent, elles sont une caractéristique très importante du réseau social axé sur le monde professionnel, et cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA devrait s’avérer cruciale pour les aider à compléter ces publications.

« Lorsqu’il s’agit de publier sur LinkedIn, nous avons entendu dire que vous savez généralement ce que vous voulez dire, mais passer d’une grande idée à une publication complète peut être un défi et peut prendre beaucoup de temps », a déclaré Baruch dans sa publication. « Nous commençons donc à tester une méthode permettant aux membres d’utiliser directement l’IA générative dans le champ de partage sur LinkedIn. » Ainsi, pour que l’IA termine la publication, il suffira de lui fournir une trentaine de mots décrivant ce que nous voulons raconter, à partir desquels un brouillon sera généré pour que nous puissions le réviser et le modifier avant de le partager avec notre réseau de contacts et au-delà.

Il convient également de mentionner que cet outil est actuellement en phase de test et n’est pas encore disponible pour le grand public, bien qu’il soit très probable qu’il soit lancé pour certains utilisateurs spécifiques, supposément un ajout intéressant à la version Premium de LinkedIn. Cependant, cela n’est pas encore officiel, bien que le terme « membre » puisse laisser entendre qu’il s’agit d’une fonctionnalité exclusive à LinkedIn Premium. Nous verrons bien.

D’autre part, il convient de mentionner que cette annonce a également suscité plusieurs réactions négatives, car certains affirment que cela enlèverait de l’authenticité aux publications affichées sur le réseau social. Cependant, il est également possible que plusieurs utilisateurs utilisent déjà d’autres outils IA externes à LinkedIn, de sorte que certains de ces messages ont peut-être été rédigés presque entièrement par une intelligence artificielle et non par une personne.

