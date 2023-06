Le nouveau défi d’Apple : reconquérir l’Oscar du Meilleur Film

Les changements dans les règles de l’Académie des Oscars du Meilleur Film rendent les choses difficiles pour Apple de le refaire.

Apple réussira-t-il à remporter un Oscar ? Les choses se compliquent

L’année dernière a été une excellente année pour Apple TV+, la plateforme de streaming d’Apple. Et non seulement grâce au lancement de plusieurs de ses meilleurs contenus, mais aussi pour avoir réussi l’exploit de remporter trois Oscars grâce à l’un de ses films, CODA, qui a remporté le prix du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur scénario adapté. De plus, il est devenu le contenu le plus regardé sur les plateformes après avoir remporté les prix.

Il semble que cet exploit sera un peu plus difficile à réaliser car les règles de l’Académie ont récemment changé et il sera maintenant un peu plus difficile pour les services de streaming de se qualifier et de remporter un Oscar du Meilleur Film.

Les choses se compliquent pour Apple aux Oscars

Pour être éligible aux Oscars, un film doit commencer par une semaine de projections de qualification dans l’une des six villes. Ensuite, il doit avoir une semaine de projection dans dix des 50 plus grands marchés des États-Unis, dans un délai de 45 jours après sa sortie.

Pour les films qui sortent fin 2024 avec des extensions après le 10 janvier 2025, les distributeurs doivent présenter leurs plans de sortie à l’Académie pour vérification, y compris une extension des projections, qui doit être achevée avant le 24 janvier 2025. Dans le cas des films en dehors des États-Unis, deux des dix marchés requis peuvent être internationaux, y compris les 15 plus grands marchés ou le pays d’origine du film.

Ces changements n’affectent que le prix du Meilleur Film, laissant les disciplines individuelles intactes. Les nouvelles règles n’affectent pas les studios qui optent pour des sorties en salles plutôt que pour le streaming. Cependant, elles pourraient compliquer et rendre plus coûteuses les sorties des entreprises comme Apple, qui se concentrent sur le streaming.

Cela peut avoir un impact sur le public des services de streaming, car il y aurait une incitation à encourager la visualisation dans une salle de cinéma pour justifier les coûts et la distribution du film, ce qui pourrait réduire la demande sur la plateforme.

