Le pire de passer d’Android à iPhone c’est… l’iPhone.

Selon une étude publiée par le service comparatif des smartphones Green Smartphones, les utilisateurs qui passent à iOS ont besoin de plus d’instructions pour comprendre leurs terminaux que ceux qui optent pour Android.

Il y a quelques jours, nous parlions de la grande migration, le phénomène qui se produit chez les utilisateurs d’Android, qui passent de plus en plus à iOS. Cet exode est en partie dû au fantastique travail qu’Apple réalise avec l’iPhone 14, qui est l’un des smartphones de l’année selon les experts de l’industrie.

Cependant, une étude publiée par Green Smartphones révèle que la principale difficulté lors du passage à l’iPhone est le système d’exploitation iOS lui-même. De nombreux utilisateurs qui découvrent pour la première fois le système d’exploitation d’Apple rencontrent certaines difficultés pour s’y adapter.

iOS est contre-intuitif pour les utilisateurs d’Android

Les interfaces d’Android et d’iOS ne pourraient pas être plus différentes. Cependant, l’étude montre que les utilisateurs qui essaient le système d’exploitation d’Apple pour la première fois effectuent plus de recherches sur Google pour savoir comment effectuer des tâches simples, comme prendre une capture d’écran.

Conformément à ce qui a été publié, les utilisateurs d’iOS rencontrent des problèmes pour effectuer des tâches telles que bloquer quelqu’un ou redémarrer leurs téléphones. En réalité, ces utilisateurs effectuent 58% de recherches supplémentaires par rapport aux utilisateurs d’Android pour trouver des instructions sur la manière de gérer leurs terminaux.

84 000 utilisateurs d’iPhone ont effectué ce type de recherche, contre seulement 24 000 utilisateurs d’Android. La différence est abyssale. Il en va de même pour ceux qui cherchent comment effectuer une réinitialisation d’usine ; le nombre de recherches sur iOS s’élève à 61 000, contre 8 400 sur Android. La différence est encore plus grande.

Au total, les utilisateurs d’iOS effectuent 358 000 recherches sur Google par mois pour obtenir de l’aide avec leurs terminaux, tandis que les utilisateurs d’Android en effectuent 226 000. Cela indique que l’interface d’Android place l’utilisateur au centre, de sorte que de nombreux nouveaux utilisateurs n’ont pas besoin d’instructions spécifiques pour se familiariser avec leurs téléphones.

Les deux systèmes d’exploitation ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les iPhones bénéficient d’un support de quatre à cinq ans, et les applications arrivent plus rapidement sur iOS que sur Android. Android est plus personnalisable, beaucoup moins restrictif et dans d’autres contextes, comme dans la gestion quotidienne, il surpasse iOS. Cependant, si vous travaillez avec l’écosystème d’Apple, iOS est imbattable en termes de convergence. Là-dessus, Android a encore une marge d’amélioration importante.

