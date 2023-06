Le OnePlus 12 inclura ces 5 importantes nouveautés.

Au début de l’année, OnePlus a présenté son porte-étendard pour cette année 2023, le OnePlus 11 que nous avons déjà analysé en profondeur. Maintenant que nous approchons de la fin du deuxième trimestre de l’année, la marque chinoise travaille déjà sur son successeur, le OnePlus 12 qui s’annonce comme un concurrent de taille pour les flagships de Samsung, Xiaomi et Google d’ici 2024.

Bien qu’il reste encore plusieurs mois avant la sortie du OnePlus 12 sur le marché, une récente fuite vient de révéler les 5 changements les plus importants que comprendra le nouveau fleuron de OnePlus par rapport à la génération précédente.

Le leaker populaire Yogesh Brar a récemment publié un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il dévoile les cinq principales nouveautés du nouveau OnePlus 12 par rapport à son prédécesseur.

OnePlus is finally listening to the user feedback & OnePlus 12 is shaping up to be a true flagship product

It gets:

– improved new gen display

– new imaging sensor

– a telephoto lens

– faster charging

– symmetrical design

China launch by Décembre, Global by early Q1’24

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) Juin 23, 2023