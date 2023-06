Avant d’aller chez Activision Blizzard, Microsoft voulait acheter Zynga pour se lancer dans le marché mobile.

Phil Spencer, le chef de Xbox, a reconnu cela. De plus, Zynga appartient maintenant à Take-Two.

Phil Spencer a révélé que Microsoft voulait acquérir Zynga avant d’investir dans l’achat d’Activision Blizzard

Alors que le secteur du jeu vidéo attire davantage l’attention avec ses propositions pour les consoles et les PC, il existe d’autres options très attrayantes telles que le jeu en nuage (qui prendra de l’ampleur avec le temps) et les jeux mobiles, qui depuis assez longtemps génèrent beaucoup plus d’argent que les autres plateformes. Cela a évidemment incité les grandes entreprises du secteur à parier sur le jeu mobile, comme c’est le cas de Sony, Nintendo et Microsoft.

En réalité, ce dernier est engagé dans un processus d’achat tumultueux et durable dans lequel ils veulent acquérir les services d’Activision Blizzard. Même si beaucoup d’entre vous ne le croiront pas, l’une des principales motivations de Redmond pour acquérir cette entreprise mentionnée était une possible grande entrée dans le secteur des jeux mobiles, car King (responsable de Candy Crush) est un élément essentiel d’Activision Blizzard. Cependant, avant de miser sur eux, les propriétaires de Xbox avaient d’autres projets en tête.

Microsoft a voulu acheter Zynga avant de se lancer à fond dans l’acquisition d’Activision Blizzard

Oui, comme vous l’avez lu, Microsoft a sérieusement envisagé l’achat potentiel de Zynga, l’une des entreprises les plus importantes sur le marché des jeux mobiles et qui appartient maintenant à Take-Two (propriétaires de Rockstar Games, 2K Games et plus encore). Cependant, cela ne s’est pas concrétisé, comme vous le savez bien, et il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles leur acquisition a été écartée. Phil Spencer, le chef de Xbox, a abordé ce point lors du procès contre la FTC américaine et a déclaré ce qui suit : « J’ai beaucoup de respect pour les gens de Zynga et pour ce qu’ils ont construit. En fin de compte, pour notre opportunité, nous avons pensé que nous avions besoin de quelque chose de encore plus grand que Zynga étant donné notre petite présence initiale dans le secteur des jeux mobiles ».

De plus, Spencer a également affirmé qu’Activision est le plus grand éditeur de contenu mobile en dehors de la Chine, laissant entendre l’importance que revêt pour eux l’acquisition des propriétaires de franchises telles que Diablo ou Call of Duty (et pas seulement pour le marché des jeux vidéo traditionnels, bien sûr). Toutes ces informations ont été rapportées par différents médias au cours des dernières heures, vous en êtes peut-être déjà au courant. Comme nous l’avons dit, Zynga est finalement devenu une partie de Take-Two en échange de 12,7 milliards de dollars.

Spencer a également profité de l’occasion pour expliquer comment ils ont choisi Activision Blizzard lorsqu’ils ont envisagé une opération d’achat : « J’ai passé du temps avec Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, à étudier les opportunités mobiles sur le marché et Activision était le plus grand éditeur de contenu pour mobiles. Et c’est un partenaire que nous connaissons bien, car nous travaillons ensemble depuis longtemps, donc nous nous sentons tous les deux à l’aise avec les studios et les équipes. Mais le plus important était leur portefeuille et leur engagement envers le mobile. »

Il reste à voir comment se terminera l’opération d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, un processus sur lequel les équipes de Redmond et de Californie ont plusieurs fronts ouverts pour finaliser leur accord, auquel s’opposent actuellement les États-Unis et le Royaume-Unis.

