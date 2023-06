Get Ready for Nothing Watch : la dernière montre connectée de Nothing

Comme nous le savons tous, Nothing se prépare actuellement à lancer son deuxième smartphone, le Nothing Phone 2. Selon les rumeurs, ce téléphone comporterait un chipset de la série Snapdragon 8 qui sera le premier du genre. D’autre part, il a été rapporté que la société travaillait sur une nouvelle smartwatch. La rumeur a suggéré que la société a certifié la smartwatch avec le numéro de modèle D395.

Ce rapport a été divulgué pour la première fois par le populaire leaker Mukul Sharma. Il a ajouté que l’appareil a déjà été certifié par le Bureau of Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle D395. Ce qui rend cette certification remarquable, c’est que la société pourrait lancer la montre sous une nouvelle sous-marque. Dans des circonstances normales, Nothing enregistre ses appareils sous sa propre marque. Cependant, le rapport BIS montre que le D395 appartient à la catégorie des appareils «CMF by Nothing». Ce nouveau rapport a soulevé de nouveaux soupçons et spéculations concernant le projet potentiel de l’entreprise d’introduire une sous-marque.

Même si Nothing n’a pas encore annoncé de produit sous sa marque « CMF by Nothing », la société a déposé ce terme dans au moins trois pays. Ces pays comprennent les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Unis. Hormis le nom certifié, BIS n’a pas fourni d’autres détails sur le D395. Néanmoins, il apparaît que « CMF by Nothing » pourrait être une marque mondiale plutôt que de se concentrer uniquement sur le marché indien. D’autres organismes de réglementation dans d’autres pays comme la FCC aux États-Unis n’ont pas encore publié de listes concernant le D395. Cependant, le même cas s’applique au prochain téléphone Nothing 2.

Le PDG de Nothing a laissé entendre des plans pour Nothing Watch

Soit dit en passant, le PDG de Nothing, Carl Pei, a déjà fait allusion au lancement possible de la smartwatch Nothing. Dans un article sur Twitter en février, il a déclaré qu’il avait récupéré la Samsung Galaxy Watch5 afin d’en savoir plus sur les montres intelligentes. Il a ensuite demandé des commentaires sur les différentes façons dont les fans utilisaient les smartwatches actuelles. Le compte Twitter de la société a également publié une réaction vidéo à un rendu de Nothing Watch qui a été publié. Cela souligne l’intérêt de l’entreprise pour le marché des smartwatch.

Quand s’attendre à la montre connectée Nothing

Pour le moment, la société n’a encore rien déclaré à propos de la Nothing Watch. Le prochain smartphone de la société est en cours et c’est là que l’accent sera mis pour l’instant. Nothing Phone 2 devrait sortir le mois prochain avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Espérons que la société envisagera de travailler sur la Nothing Watch après le lancement de son prochain smartphone. En attendant l’annonce du Nothing Phone 2, vous pouvez également mettre la main sur les écouteurs sans fil Nothing Ear 2.

