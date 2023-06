Avec ce prix, l’iPhone 14 devient une option d’achat irrésistible.

Cette baisse de prix de l’iPhone 14 en réalité l’une des meilleures options d’achat en ce moment.

L’iPhone 14 est le rival par excellence du Samsung Galaxy S23

Il ne fait aucun doute que les iPhone 13 et iPhone 14 se font concurrence en termes de spécifications, le modèle précédent étant une meilleure option en termes de différence de prix. Mais cela a récemment changé grâce à une nouvelle offre d’Amazon qui réduit le prix du nouvel iPhone 14, le transformant en un excellent choix d’achat si vous envisagiez de changer votre iPhone.

La baisse de prix de l’iPhone 14 a été telle qu’il est moins cher d’acheter le nouveau modèle que l’ancien, car dans l’Apple Store l’iPhone 13 est vendu à 909 euros, tandis que le 14 est actuellement proposé à 879 euros sur Amazon, c’est-à-dire que l’iPhone 14 a baissé de 130 euros, de 1009 à 879 euros.

iPhone 14

Pourquoi choisir un iPhone 14?

Bien que l’iPhone 13 bénéficie également d’une bonne offre à 819 euros, en raison de la différence de prix avec le 14, il vaut la peine d’opter pour le nouveau modèle. Non seulement parce qu’il s’agit du modèle d’iPhone actuel, mais aussi en raison de ses excellentes spécifications.

Des caractéristiques telles que son écran OLED XDR de 6,1 pouces, Face ID, un système photographique à double objectif, une incroyable puce A15 Bionic pour des performances exceptionnelles ou sa charge MagSafe en font un appareil très intéressant à considérer parmi les différentes options d’iPhone pour 2023.

Ses caractéristiques associées à cette grande réduction qui vous permet de l’acquérir pour moins que le prix de l’ancien modèle dans le store officiel Apple, font de l’iPhone 14 une option à prendre en compte.

iPhone 14

En résumé, si vous envisagiez d’acheter un nouvel iPhone, c’est l’occasion parfaite pour le renouveler. L’iPhone 14 est actuellement l’un des smartphones les plus performants sur le marché et vous aurez un appareil pour au moins 5 ou 6 ans grâce à son puissant matériel, mais aussi grâce à Apple qui le mettra à jour avec les dernières versions d’iOS.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :