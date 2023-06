Les caractéristiques des Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 sont révélées dans leur dernière fuite

Une fuite réalisée par un célèbre tipster a mis sur la table à quoi ressembleront les futurs pliables de Samsung. Leurs spécifications laissent clairement entendre qu’ils viennent pour rester là où ils sont: en tête des pliables.

Les spécifications complètes des pliables de Samsung sont révélées.

Si nous avons déjà parlé aujourd’hui de la fuite des couleurs et des images officielles des Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, quelques semaines avant le prochain Samsung Unpacked prévu le 27 juillet en Corée, nous avons maintenant une fuite tout aussi juteuse sur ces terminaux qui sont appelés à dominer le segment des pliables avec une main de fer.

Comme l’a publié SAMMobile, les spécifications complètes des deux terminaux ont également été révélées, nous savons donc déjà officieusement ce que ces deux appareils embarqueront. Et attention car ils sont très bien équipés.

Ce que le Samsung Galaxy Z Flip 5 apportera sous le capot

Selon le tipster SnoopyTech, le Samsung Galaxy Z Flip 5 comportera un écran pliable principal de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. L’écran secondaire mesure 3,4 pouces et a une résolution de 748 x 720, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur sera un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui aidera beaucoup à l’efficacité énergétique de ces terminaux (et dont j’ai déjà constaté les effets dans mon analyse du Galaxy Z Fold 4 avec sa génération précédente). En ce qui concerne les variantes, il y en aura deux. La RAM sera la même pour les deux (8 Go), tandis que la mémoire interne sera de 128 ou 256 Go.

En ce qui concerne les caméras, il est dit que le Galaxy Z Flip 5 aura deux capteurs de 12 MP à l’arrière et un capteur selfie de 10 MP. La batterie sera de 3 700 mAh, ce qui semble un peu court sur le papier. De plus, il disposera de la charge rapide standard de 25 W, du 5G, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC et d’un port USB-C.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 sera disponible dans les couleurs suivantes: crème, graphite, lavande et menthe. Ses dimensions (plié) seront de 7,19 x 8,51 x 1,51 centimètres.

Voici le Samsung Galaxy Z Fold 5, futur roi incontesté des pliables

Par rapport à la génération précédente, il semble que nous ne verrons pas beaucoup de surprises. L’écran principal sera de 7,6 pouces, dans la lignée du Galaxy Z Fold 4. La résolution sera de 2 176 x 1 812 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz (comme son petit frère). L’écran secondaire mesure 6,2 pouces, avec une résolution de 2 316 x 904 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous avons à nouveau une puce Snapdragon 8 Gen 2 et deux variantes de stockage (256 et 512 Go) avec 12 Go de RAM pour les deux. Le téléphone est résistant à l’eau avec une certification IPX8 et exécutera Android 13 avec One UI 5.1.1. Le Galaxy Z Flip 5 intégrera les mêmes versions du système d’exploitation et de la surcouche personnalisée.

Les caméras du Z Fold 5 suivent également la même ligne que la génération précédente. Le capteur principal sera de 50 MP, avec un objectif grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. La caméra frontale de la partie pliable est de 4 MP, contre 10 MP pour le capteur de l’écran secondaire.

Il comprend également des options de connectivité similaires à celles du Z Flip 5, à l’exception du passage du Bluetooth 5.2 à la version 5.3. La batterie sera de 4 400 mAh, avec une charge rapide de 25 W. Les couleurs disponibles seront crème, bleu glacé et noir fantôme.



