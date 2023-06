La NASA rejoint la fièvre de l’IA générative et créera sa propre alternative à ChatGPT

La NASA va a crear un asistente tipo ChatGPT para ayudar a los astronautas durante sus misiones.

La NASA está en train de développer un assistant virtuel destiné à aider les astronautes lors de leurs missions. Pour le créer, elle s’appuiera sur les dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, car elle prévoit de proposer ce système en tant qu’alternative à ChatGPT, le célèbre chatbot basé sur le modèle GPT d’OpenAI.

Une porte-parole de l’agence spatiale américaine elle-même a confirmé la stratégie au journal The Guardian, lors d’une interview où elle a révélé que l’idée était de permettre aux astronautes d’avoir des conversations avec les vaisseaux spatiaux.

Le « ChatGPT de la NASA » fera ses débuts dans la station spatiale Lunar Gateway lors de la mission Artemis

Dans l’interview, le Dr Larissa Suzuki explique que une technologie comme ChatGPT pourrait aider les astronautes à « dialoguer » avec leurs vaisseaux et le reste de l’équipement utilisé lors des missions, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Elle affirme que l’idée est « d’atteindre un point où nous interagissons avec les véhicules spatiaux et où ils nous informent des alertes et découvertes intéressantes dans le système solaire et au-delà ».

Pour y parvenir, les ingénieurs de la NASA travaillent sur un chatbot à la manière du ChatGPT d’OpenAI, soutenu par un modèle de langage puissant qui lui permettra de s’exprimer en utilisant un langage naturel pour informer les astronautes des possibles erreurs présentes dans l’équipement ou pour partager des informations pertinentes pour la mission, telles que les étapes nécessaires à la réalisation de manœuvres complexes.

L’agence prévoit de déployer ce système dans sa Lunar Gateway, la station spatiale qui orbitera autour de la Lune lors de la mission Artemis. De plus, les ingénieurs et les chercheurs travaillent sur l’idée de déployer un système d’apprentissage automatique dans l’espace, permettant aux robots explorateurs de partager leurs découvertes entre eux pour éviter l’envoi d’énormes quantités de données vers la planète Terre.

