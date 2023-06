Le Apple Vision Pro serait plus léger à porter grâce à une sangle supplémentaire que Apple aurait développée.

Le Apple Vision Pro aurait un accessoire supplémentaire qui améliorerait son utilisation, mais il ne serait pas inclus dans la boîte.

Le Apple Vision Pro aurait une sangle supplémentaire développée pour améliorer l’expérience

Le Apple Vision Pro nous a tous surpris lorsque Apple l’a dévoilé. Tant ses caractéristiques que son design sont quelque chose de nouveau pour les fans de la pomme et maintenant que nous en connaissons plus de détails, encore plus. Nous savons déjà que l’appareil sera pleinement compatible avec les iPhone 15 ou qu’il aura une sangle supplémentaire sur le dessus pour aider au poids de l’appareil.

Apple aime beaucoup soigner les détails, et avec le Apple Vision Pro, ils ne laisseront pas passer cette occasion de lui donner cette marque de fabrique. Le premier ordinateur informatique d’Apple sera équipé d’une sangle supplémentaire sur le dessus dans le but d’améliorer la prise en main et de rendre son utilisation plus légère. La mauvaise nouvelle ? Il est possible qu’elle ne soit pas incluse dans la boîte.

Le Apple Vision Pro aura une sangle supplémentaire qui améliorera l’expérience

Mark Gurman a été chargé de révéler cette information ainsi que de partager les plans d’Apple pour 2023 et 2024 en ce qui concerne les lancements de produits. Selon l’analyste, le Apple Vision Pro sera doté d’accessoires tels qu’une sangle supplémentaire qui aiderait à améliorer la prise en main et le poids de l’appareil, étant donné qu’il est fabriqué en aluminium et en verre, il ne semble pas pouvoir être léger. Pour résoudre ce « problème », Apple aurait développé une deuxième sangle qui passerait par-dessus la tête d’un utilisateur.

De plus, selon l’analyste de Bloomberg, étant donné qu’il s’agit d’un accessoire, il ne serait pas inclus dans la boîte de l’appareil et devrait être acheté séparément malgré le prix élevé qu’auront déjà les nouvelles lunettes Apple. Mais il faut préciser que ce sera un accessoire et qu’il ne sera pas totalement nécessaire pour l’utilisation des Apple Vision Pro.

En plus de cette sangle supplémentaire, il est possible qu’il y ait d’autres accessoires comme les verres de correction Zeiss pour les personnes ayant des problèmes de vision et différents types de serre-têtes pour chaque type d’utilisateur. Tous les produits Apple sont compatibles avec différents accessoires, nous ne devrions donc pas être surpris. Cependant, il faut préciser que la sangle supplémentaire n’a pas été confirmée par Apple, nous devrons donc attendre pour en avoir le cœur net.

