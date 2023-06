La nouvelle montre la plus vendue de Xiaomi s’appelle Redmi Watch 3 Active et est désormais officielle dans le monde entier : écran géant, appels Bluetooth et autonomie de batterie à toute épreuve.

Beaucoup d’entre vous se souviennent certainement de la Redmi Watch 3 Lite, une smartwatch présentée en mai dernier en Chine et dont nous n’avions jusqu’à présent aucune preuve de son éventuelle présentation au niveau mondial.

Eh bien, cela vient de changer puisque Xiaomi vient d’officialiser le nom de Redmi Watch 3 Active, un produit qui maintient les mêmes spécifications que nous avions en Chine, mais maintenant en version mondiale en l’absence de pouvoir connaître son prix et sa date de disponibilité en France.

Caractéristiques techniques de la Redmi Watch 3 Active

REDMI WATCH 3 Active DIMENSIONS ET POIDS 46,94 x 38,88 x 10,94 mm 41,67 grammes écran écran LCD de 1,83 pouces avec une résolution de 240×280 pixels

Luminosité maximale de 450 nits résistance 5 ATM COMPATIBILITÉ Android 6.0 ou iOS 12.0 et plus BATTERIE 289 mAh autonomie 12 jours d’utilisation typique 8 jours d’utilisation intensive capteurs Accéléromètre, fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, surveillance du sommeil et du cycle menstruel. CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.3 autre +100 modes d’exercices

+200 montres gratuites

Microphone et haut-parleur intégrés

Appels via Bluetooth prix N/A

Une montre qui vous surprendra par ses caractéristiques.

Bien que nous en ayons déjà parlé à plusieurs reprises, il est intéressant de passer en revue certaines des caractéristiques qui distinguent cette Redmi Watch 3 Active qui, comme vous pouvez le voir sur les images officielles, est pratiquement la même esthétique que sa grande sœur, la Redmi Watch 3.

Et c’est heureusement une bonne nouvelle, car elle intègre toujours un microphone et un haut-parleur à l’arrière pour que vous puissiez répondre aux appels via Bluetooth. Par ailleurs, elle offre une autonomie de 12 jours, plus de 100 activités sportives à enregistrer et plus de 200 interfaces gratuites à télécharger pour personnaliser la montre.

Mais il y a deux piliers majeurs sur lesquels nous voyons des changements. Le premier est l’écran, qui est maintenant un panneau LCD de 1,83 pouce avec une luminosité de 450 nits, un écran plus grand que celui de la Redmi Watch 3 mais qui n’a pas la même qualité d’affichage ni la même consommation d’énergie.

Le deuxième défaut de cette montre, et peut-être le plus important, est qu’elle n’est pas équipée d’une puce GPS. Il est vrai que nous pourrons utiliser le GPS de notre téléphone pour enregistrer nos activités sportives en plein air, mais nous ne pourrons pas laisser notre téléphone portable à la maison et utiliser la smartwatch de manière autonome, c’est donc une perte à prendre en compte.

Prix et disponibilité de la nouvelle Redmi Watch 3 Active.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la nouvelle Redmi Watch 3 Active a été présentée sur le site officiel de la marque dans le monde entier, mais nous ne savons pas encore quand elle sera disponible en France ni quel sera son prix. En Chine, elle est sortie pour environ 52 euros au taux de change, nous pouvons donc nous attendre à un prix inférieur à celui de la Redmi Watch 3, mais nous ne savons pas de combien.

