Voici tout ce qu’Apple prévoit de lancer en 2023 et 2024

Mark Gurman a partagé avec nous tous les produits qu’Apple lancera dans les prochains mois.

Au milieu de l’année, Apple a déjà présenté plusieurs de ses nouveaux produits tels que le MacBook Air de 15 pouces ou le Mac Studio, tous les deux dévoilés lors de l’événement WWDC 2023. Cependant, il reste encore de nombreux produits à découvrir, tels que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, les grands protagonistes de cet automne.

Le célèbre analyste Mark Gurman, qui compte un nombre impressionnant de prédictions exactes, a récemment dévoilé une série de produits qu’Apple prévoit de lancer en 2023 et 2024. Dans cette liste, nous avons de nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch et bien plus encore.

Les produits qu’Apple lancerait en 2023 et 2024

Mark Gurman nous a non seulement confirmé certains des lancements que nous connaissions déjà, mais il a également ajouté davantage de dispositifs à l’équation pour que nous puissions avoir une idée des projets qu’Apple a pour les prochains mois.

Nouveaux iPhone 15 et 15 Pro

Aucune surprise à ce sujet. Nous savons tous que de nouveaux iPhone sont présentés chaque septembre, et cette année ne fera pas exception. Les nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max seront les grands protagonistes car ils apporteront des nouveautés telles que le connecteur USB-C, l’absence d’encoche sur tous les modèles ou un appareil photo de 48 mégapixels sur toute la gamme.

Nouveaux Apple Watch

Un autre produit que nous savons tous que nous verrons : l’Apple Watch. Selon Mark Gurman, Apple prévoit de lancer une mise à jour du modèle standard sous le nom d’Apple Watch Series 9, puis une mise à jour de son Apple Watch Ultra. Pour ces modèles, il ne spécifie pas les nouveautés, mais pour l’Ultra, selon le passé d’Apple, il pourrait s’agir d’une version avec une taille réduite.

Nouveaux iMac

L’iMac est le seul ordinateur d’Apple qui continue à utiliser le processeur M1, ce qui changerait avec éclat car la société prépare une nouvelle version qui accueillerait le processeur M3. Mais selon Gurman, Apple prépare également un modèle de 30 pouces qui rejoindrait celui de 24 pouces.

iPad Pro avec un nouvel écran OLED et nouveau iPad Air

C’est l’un des produits que nous verrions en 2024. Il semble qu’Apple nous lancera un nouvel iPad Pro avec un écran OLED alimenté par une puce M3, tout comme les iMac. En ce qui concerne l’iPad Air, nous verrions un changement de puce vers le M2 et il serait également lancé en 2024.

Nouveaux MacBook Pro et MacBook Air

Les ordinateurs portables d’Apple seraient tous renouvelés, et la gamme serait la suivante :

MacBook Air de 13 et 15 pouces avec M3. MacBook Pro de 13 pouces avec M3. MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec M3 Pro et M3 Max.

Une feuille de route que nous pouvions tous attendre, car Apple suit des lignes directrices très marquées chaque année. Quoi qu’il en soit, les années 2023 et 2024 s’annoncent pleines de nouveaux produits auxquels nous devons ajouter le lancement de l’Apple Vision Pro.

