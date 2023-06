realme pourrait préparer un super téléphone avec 24 Go de RAM

Une récente fuite du connu leaker Digital Chat Station révèle que realme travaille sur un nouveau terminal avec 24 Go de mémoire RAM.

Le nouveau flagship de realme doublera la RAM des modèles actuels

Au cours des dernières années, les fabricants de smartphones Android ont amélioré certaines caractéristiques telles que les écrans, les caméras ou la configuration de la mémoire. Ainsi, il est désormais courant de voir des terminaux mobiles avec plus de 8 Go de mémoire RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, et tout semble indiquer que les marques continueront d’augmenter ces valeurs sur les futurs appareils.

Une bonne preuve en est que, selon une fuite, le prochain porte-étendard de realme disposera d’une mémoire RAM de 24 Go, soit le double de ce que possèdent la plupart des smartphones haut de gamme actuels.

Le futur realme GT Neo 6 pourrait arriver avec jusqu’à 24 Go de mémoire RAM

Récemment, le célèbre leaker chinois Digital Chat Station a publié sur Weibo une affirmation selon laquelle realme travaille sur un nouveau flagship qui aura une mémoire RAM de 24 Go de type LPDDR5X.

En réalité, selon ce leaker, realme n’est pas la seule marque à préparer un téléphone avec 24 Go de RAM, car ses marques « sœurs », OPPO et OnePlus, envisagent également d’inclure cette caractéristique dans leurs nouveaux terminaux phares.

Ainsi, selon cette fuite, les nouveaux porte-étendard de ces trois fabricants seront proposés avec deux versions de mémoire RAM: une version de base avec 16 Go et une version plus avancée avec 24 Go de mémoire RAM.

Évidemment, cette amélioration sur les terminaux de realme, OPPO et OnePlus entraînera leurs respectives surcouches de personnalisation (realmeUI, Color OS et OxygenOS) à bénéficier d’ une meilleure gestion des applications en arrière-plan et donc d’une multitâche beaucoup plus fluide.

Tout semble indiquer que realme prévoit d’implémenter les 24 Go de RAM sur son prochain terminal phare, un realme GT Neo 6 qui pourrait disposer de 1 To de stockage interne et dont plus de détails n’ont pas encore été révélés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :