Ce smartphone Samsung est un achat brutal avec une offre incroyable : excellent écran, performances et caméras.

Le leader du milieu de gamme de Samsung est le Samsung Galaxy A54 5G, un achat génial grâce à un excellent rapport qualité-prix. Le téléphone dispose d’un design magnifique, d’un écran de très bonne qualité, de bonnes performances, de caméras de qualité et d’une excellente autonomie. Il ne manque de rien, et il est même proposé à un prix réduit. Plus précisément, le Galaxy A54 5G peut être à vous pour seulement 439 euros sur Amazon dans la couleur de votre choix.

Si c’était déjà un bon achat pour les 499 euros auxquels il était initialement vendu, maintenant avec les 60 euros de réduction, il est simplement irrésistible. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous économiserez les frais d’expédition et vous recevrez votre smartphone chez vous en quelques heures. Vous pouvez également acheter le Samsung Galaxy A54 5G pour 439 euros chez MediaMarkt, avec la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs stores. La même offre est disponible dans la boutique officielle de Samsung, où vous pouvez également bénéficier de 60 euros de réduction à l’achat.

L’analyse approfondie du Samsung Galaxy A54 5G nous a permis de découvrir qu’il s’agit de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme, voire le meilleur. Nous vous expliquerons ci-dessous ses performances et pourquoi nous pensons que c’est un achat génial pour ce prix.

Achetez le Samsung Galaxy A54 5G au prix le plus bas de son histoire

Le Samsung Galaxy A54 5G est un terminal complet, d’une grande qualité dans différents domaines. L’un d’entre eux est le hardware, avec un processeur Samsung Exynos 1380 qui offre de très bonnes performances. Avec le Galaxy A54 5G, vous pourrez effectuer n’importe quelle tâche, y compris jouer à des jeux exigeants, sans rencontrer de ralentissements ni de redémarrages d’applications. De plus, comme nous pouvons le voir dans son nom, ce processeur lui confère une connectivité 5G.

Nous sommes également devant l’un des meilleurs smartphones de Samsung en raison de la haute qualité de son écran. Il s’agit d’un écran avec une technologie Super AMOLED, une taille de 6,4 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits. Vous pouvez attendre de cet écran des images de très bonne qualité à tous égards, de la netteté à la fluidité. Attention, le lecteur d’empreintes digitales du terminal est intégré à cet écran.

Nous avons également de très bons mots pour le système de caméras, qui fait un excellent travail en capturant photos et vidéos. Vous pourrez utiliser un appareil photo principal de 50 mégapixels de très bonne qualité, ainsi qu’un ultra grand angle de 12 mégapixels pour prendre des photos polyvalentes. Si vous vous inquiétez des selfies, vous pouvez être tranquille avec la caméra avant, qui est de 32 mégapixels et fait également du bon travail.

Le Samsung Galaxy A54 5G est également excellent en termes d’autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à deux jours d’utilisation. Même si vous êtes très exigeant, vous arriverez quand même à la fin de la journée avec de l’énergie en réserve. Le terminal est compatible avec la charge rapide de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus. Si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez acheter le chargeur officiel de Samsung sur Amazon pour environ 11 euros.

Ce smartphone Samsung est parfait si vous recherchez un téléphone pour de nombreuses années, car il bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Il obtient également une très bonne note en termes de design, avec un design ergonomique très confortable. De plus, vous pouvez l’acheter dans la couleur de votre choix : noir, blanc, violet ou vert citron.

Le Samsung Galaxy A54 5G en promotion est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, mais vous pouvez étendre cette capacité à 1 To avec une carte microSD. En résumé, c’est un achat excellent à tous points de vue, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il atteint son prix le plus bas de tous les temps. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 439 euros sur Amazon, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle de Samsung, vous ne regretterez pas ce choix.

