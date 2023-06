Les Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 se dévoilent dans des images officielles et dans toutes leurs différentes couleurs.

Le leaker bien connu SnoopyTech a partagé les premières images officielles des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, confirmant ainsi leur design et révélant leur gamme de couleurs.

Voici à quoi ressemblent les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dans leurs premières images officielles

Après la présentation du Google Pixel Fold, le premier pliable de la société Mountain View, et des Motorola razr 40 et 40 Ultra, tous les regards se tournent maintenant vers le lancement de la nouvelle génération de pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui seront dévoilés lors d’un événement Galaxy Unpacked le 27 juillet prochain en Corée.

Au cours des dernières semaines, différentes informations ont circulé sur les nouveaux pliables de Samsung, et maintenant, un mois avant leur présentation officielle, une nouvelle fuite nous permet de voir les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dans leurs premières images officielles et dans toutes leurs variantes de couleur.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dévoilés avant leur lancement

Comme nous le rapportent nos confrères de XDA-Developers, le leaker bien connu SnoopyTech a partagé les premières images officielles des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui nous montrent le design complet des deux appareils ainsi que leurs options de couleur.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les images du Galaxy Z Fold5 que nous vous présentons ci-dessous, le nouveau pliable de type livre de la marque coréenne aura un design assez similaire à celui de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold4, à l’exception de bordures plus fines et des boutons d’alimentation et de volume situés sur le côté droit. En termes de photographie, tout comme dans la génération précédente, le Galaxy Z Fold5 optera pour un triple module de caméras arrière placé verticalement et pour un trou au centre de l’écran externe pour abriter la caméra frontale.

Pour le Samsung Galaxy Z Flip5, c’est tout le contraire, car nous avons un nouveau design dans lequel se distingue un grand écran extérieur, similaire à celui du Motorola razr 40 Ultra, qui est complété par un double module de caméras désormais horizontal plutôt que vertical.

En ce qui concerne les options de couleur, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, le Samsung Galaxy Z Fold sera disponible en trois teintes : noir, beige et bleu, tandis que le Galaxy Z Flip5 sera disponible en quatre teintes : beige, vert, noir et violet.

Petit à petit, de plus en plus de détails sur les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont dévoilés, et alors qu’il reste encore un mois avant leur lancement, nous savons déjà presque tout sur les nouveaux pliables de Samsung.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :