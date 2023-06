Le Google Pixel 7a fait soudainement fureur : c’est le haut de gamme le moins cher et équilibré

Une chute soudaine de 30 euros pour l’un des téléphones haut de gamme les mieux notés du dernier mois.

Le Pixel 7a est un mélange des deux meilleurs modèles vendus par Google au cours de la dernière année.

Vous voulez un bon téléphone portable, chargé de puissance, de mémoire, d’un appareil photo exceptionnel et entièrement mis à jour ? Le Google Pixel 7a est le terminal parfait pour vous si votre budget est inférieur à 500 euros, car vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour 479 euros sur AliExpress Plaza. C’est 30 euros de moins que son prix officiel sur le site de Google et sur Amazon.

Vous n’obtenez pas seulement un excellent terminal reconnu, mais vous serez également l’un des premiers à recevoir Android 14, et il fait partie du haut de gamme actuel avec tous les honneurs. Il a un corps avec une construction très haut de gamme, un processeur légèrement mis à jour et des caméras qui impressionnent une fois de plus. Attention, l’offre est seulement valable pour les modèles de couleur bleu clair et corail.

Achetez le meilleur haut de gamme pas cher du moment

Avec un corps en alliage d’aluminium et en verre d’à peine 9 mm d’épaisseur et un poids de 193 grammes, son design élégant et léger vous offre un grand confort et une grande durabilité dans votre utilisation quotidienne. Le tenir en main est un plaisir, très similaire en sensation à ses frères Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

L’écran Oled de 6,1″ Full HD+ avec 90 Hz de rafraîchissement et HDR10+ vous offre une expérience visuelle incroyable. Le panneau est protégé par Gorilla Glass 3 et le verre est incurvé sur les bords pour une sensation encore plus haut de gamme. Son lecteur d’empreintes intégré garantit une meilleure sécurité et confidentialité sur votre téléphone.

Le Google Pixel 7a est doté du puissant processeur Google Tensor 2 de 5 nm, qui fonctionne à 2,85 GHz. Avec ses 8 Go de RAM LPDDR5, il vous offre des performances fluides et sans interruption, quelles que soient les applications ou les jeux que vous utilisez. Il dispose d’un stockage de 128 Go de type UFS 3.1 qui vous offre une vitesse de lecture et d’écriture extrêmement élevée, ainsi qu’une mémoire suffisante pour toutes vos applications, photos et vidéos.

Son appareil photo arrière, qui a obtenu 133 points lors du test DxOMark, est doté d’un capteur principal Sony IMX787 de 64 MP avec une ouverture f/1.89 et un stabilisateur optique. Il intègre un objectif grand-angle Sony IMX712 de 13 MP avec une amplitude de 120°, vous permettant de capturer de vastes paysages détaillés. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde sans problème. D’autre part, son appareil photo frontal de 13 MP prend d’impressionnantes photos en mode portrait.

La batterie de 4385 mAh du Google Pixel 7a vous offre une autonomie d’une journée et demie d’utilisation générale. Il dispose d’une charge rapide à 20W par câble, de la charge sans fil à 18W et de la possibilité d’utiliser sa charge inversée sans fil avec d’autres appareils.

En ce qui concerne la connectivité, le Google Pixel 7a intègre les dernières technologies. Avec la prise en charge de la 5G, vous pourrez profiter d’une connexion Internet ultrarapide. Il est également équipé de NFC, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM (avec eSIM), vous offrant les options les plus utilisées sur un smartphone.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 7a (8/128 Go)

Le Google Pixel 7a en promotion est une excellente option pour ceux qui recherchent un appareil puissant, avec un appareil photo impressionnant, un grand écran et toujours mis à jour avec les dernières fonctionnalités.

