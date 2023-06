1 Million de téléchargements et 4,9 sur 5 de notation: cet éditeur vidéo pour Android cartonne

Adobe Premiere Rush, InShot et VivaVideo sont quelques-unes des meilleures applications pour créer et éditer des vidéos sur Android. Cependant, il existe une alternative moins connue qui connaît un grand succès sur Android et qui mérite d’être essayée si vous avez l’habitude d’utiliser votre téléphone portable pour éditer des vidéos. Elle s’appelle InMelo et, au moment où ces mots sont écrits, elle compte plus de 1 million de téléchargements sur Google Play avec une note moyenne impressionnante de 4,9 sur 5 étoiles.

InMelo est une application conçue pour la création de vidéos pour les réseaux sociaux, avec un catalogue de dizaines de modèles différents parmi lesquels choisir. En optant pour l’un d’entre eux, il vous suffira d’ajouter les photos et vidéos de votre galerie pour que l’application se charge de les éditer et de leur donner le style que vous avez choisi. Que ce soit depuis votre téléphone portable ou votre tablette Android, InMelo est une application qui simplifiera grandement l’édition de vidéos.

InMelo est l’un des éditeurs vidéo les plus populaires pour Android actuellement. Elle a une note moyenne de 4,9 sur 5 étoiles sur le Play Store, ce qui montre que les utilisateurs qui l’ont essayée en ont une très bonne opinion. Chez Netcost-security.fr, nous l’avons également téléchargée pour la tester et confirmer qu’elle facilite énormément l’édition de vidéos aussi bien depuis le téléphone portable que depuis la tablette.

Lorsque vous ouvrez InMelo, vous avez accès directement aux modèles les plus populaires de l’application, organisés dans différentes catégories. Si vous souhaitez les découvrir plus en détail, il vous suffit de toucher le bouton en haut à gauche. Ce sont des modèles spécifiquement conçus pour des vidéos pour les réseaux sociaux, de courte durée et très attrayants.

En sélectionnant l’un des modèles, appuyez sur le bouton « Utiliser » et choisissez les images de votre galerie que vous souhaitez intégrer à la vidéo. Après seulement quelques secondes d’attente, vous verrez le résultat final de la vidéo choisie avec vos propres images. Attention, InMelo vous offre la possibilité d’éditer la vidéo en ajoutant votre propre musique et des morceaux de texte pour la personnaliser davantage.

Cette application d’édition vidéo dispose d’une série de filtres qui vous permettent de trouver plus rapidement le type de modèle que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir entre différentes durées, styles et nombre d’images à ajouter. De plus, une fois la vidéo éditée, vous pouvez la sauvegarder en brouillon pour reprendre son édition ultérieurement.

InMelo est une application que vous pouvez télécharger gratuitement et qui met une grande partie de son catalogue à votre disposition sans rien payer en échange. Cependant, elle dispose d’une version Pro qui vous donne accès aux modèles les plus avancés, aux effets basés sur l’intelligence artificielle et, surtout, supprime le filigrane. Il y a trois abonnements disponibles : mensuel pour 2,99 euros, annuel pour 5,99 euros et à vie pour 14,99 euros, avec un essai gratuit de 7 jours.

En tenant compte de notre expérience, nous pouvons affirmer qu’InMelo est une application très utile si vous avez l’habitude d’éditer des vidéos pour les réseaux sociaux tels qu’Instagram et TikTok. De plus, vous n’avez pas besoin de connaissances avancées en édition, il vous suffit de choisir votre modèle préféré et d’ajouter les images que vous souhaitez utiliser. En quelques secondes seulement, la vidéo est éditée et vous n’avez plus qu’à la télécharger sur la plateforme sociale de votre choix pour surprendre vos abonnés.

