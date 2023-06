Date de sortie de l’iPhone 15 : les dernières nouvelles et ce à quoi on peut s’attendre

Le WWDC étant désormais derrière nous, la prochaine chose au programme d’Apple pour l’année est l’annonce et la sortie de la gamme iPhone 15. Pour l’instant, on s’attend à ce que les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro sortent à peu près au même moment que les iPhones chaque année….

Quand l’iPhone 15 sortira-t-il ?

Apple devrait présenter cette année une toute nouvelle gamme d’iPhone, comprenant l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le calendrier des sorties d’iPhone au cours des sept dernières années a été incroyablement cohérent. L’iPhone X est une exception notable en 2017, tout comme la gamme d’iPhone 12, qui a été affectée par des retards dus au COVID-19.

Voici une chronologie des dernières dates de sortie de l’iPhone :

iPhone 14 Plus : 7 octobre 2022

7 octobre 2022 iPhone 14 : 16 septembre 2022

16 septembre 2022 iPhone 13 : 23 septembre 2021

: 23 septembre 2021 iPhone 12 : 23 octobre 2020

: 23 octobre 2020 iPhone 11 : 20 septembre 2019

: 20 septembre 2019 iPhone XS : 21 septembre 2018

: 21 septembre 2018 iPhone X : 3 novembre 2017

: 3 novembre 2017 iPhone 8 : 22 septembre 2017

: 22 septembre 2017 iPhone 7: 16 septembre 2016

Comme nous l’avons vu ces dernières années, l’iPhone est le produit le plus important d’Apple chaque année. Cela indique que la société donnera la priorité à la production de l’iPhone 15 par rapport à tous ses autres produits. En cas de difficultés ou de problèmes au niveau de la chaîne d’approvisionnement, Apple retardera d’autres produits avant de repousser la date de sortie de l’iPhone 15.

Quelles sont les nouveautés de l’iPhone 15 ?

Pour vous rafraîchir la mémoire, nous nous attendons à un certain nombre de changements dans la gamme iPhone 15 cette année. En voici un bref aperçu :

USB-C pour la recharge sur tous les modèles.

Des bords plus fins sur l’ensemble de la gamme.

L’île dynamique s’étendra à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus.

Une nouvelle finition titane sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient utiliser une nouvelle puce A17 Bionic fabriquée selon le processus de production 3nm. C’est la première fois qu’Apple utilise le processus de production 3nm pour ses puces, ce qui se traduit par une amélioration des performances et de l’efficacité.

L’iPhone 15 Pro Max sera doté d’une lentille périscopique pour améliorer le zoom optique de l’appareil photo arrière.

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles et rumeurs concernant l’iPhone 15 dans notre guide complet, qui est mis à jour quotidiennement avec de nouveaux articles.

