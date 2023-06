Si vous avez des problèmes de vue, voici les meilleurs conseils que nous pouvons vous donner pour mieux voir l’écran de votre téléphone portable Xiaomi.

L’âge ne pardonne pas, et plus les années passent, plus notre vision se dégrade. En effet, il vous est sûrement déjà arrivé de configurer le téléphone portable d’un membre de votre famille pour que les lettres soient un peu plus grandes ou plus contrastées, et c’est une mesure très efficace pour mieux voir le contenu.

Mais en plus de ces options, nous allons vous parler dans ce billet d’une fonction cachée de MIUI qui nous permettra de contrôler tous les paramètres de visualisation depuis le même endroit, un outil qui non seulement nous permet d’augmenter la taille du texte de l’interface, mais qui intègre également d’autres fonctions qui vous aideront certainement si vous souffrez de ce problème.

Les paramètres de vision sont la clé pour mieux contrôler l’affichage de l’interface

Pour accéder à ces fonctions, il est préférable d’utiliser l’application MIUI Downloader que vous pouvez télécharger sur le Play Store de Google. Grâce à elle, l’accès aux paramètres de MIUI view sera extrêmement simple, puisqu’il ne nécessitera que quelques étapes.

Une fois dedans, le système nous permettra non seulement de changer la taille de la police ou l’affichage de toute l’interface, mais il inclut aussi deux outils qui peuvent être essentiels pour avoir une meilleure expérience avec le téléphone.

Le premier outil permet d’activer le texte en gras, ce qui facilite grandement la lecture. Dans le même ordre d’idées, le paramètre « Texte à contraste élevé » permet de faire ressortir le contour des lettres sur l’interface et d’améliorer considérablement l’affichage.

Ceci dit, voici comment accéder aux paramètres que nous venons de mentionner, ce qui est très simple :

Ouvrez l’application MIUI Downloader et allez dans la section « Hidden functions ».

Cherchez maintenant la section « Vision Settings » et allez à « Text and screen size » pour pouvoir modifier tous les paramètres que nous avons mentionnés ci-dessus.

