Cette astuce méconnue de Google Keep vous permettra de copier le texte des images en 3 touches.

Pas à pas, nous vous expliquons comment utiliser la reconnaissance de texte dans les images de Google Keep pour copier le texte de n’importe quelle photo en quelques secondes.

La reconnaissance de texte dans les images est l'une des fonctionnalités les plus utiles de Google Keep

Google Keep est une application gratuite qui vous permet de prendre des notes et de les organiser à votre manière depuis votre téléphone mobile, votre ordinateur ou votre tablette. Cependant, les fonctionnalités de Keep vont plus loin. Par exemple, il vous permet également de copier le texte des images en quelques secondes seulement. Si vous avez la liste de courses sur papier et que vous ne voulez pas avoir à la réécrire sur votre téléphone mobile, il vous suffit de prendre une photo et de laisser Keep reconnaître le texte et l’ajouter automatiquement à une note.

Nous avons déjà testé cet outil de reconnaissance de texte dans les images de Google Keep, nous sommes donc prêts à vous dire comment en tirer le meilleur parti. Nous pouvons vous dire que le processus complet se fait en seulement 3 touches de sorte que en seulement quelques secondes, vous pouvez convertir en numérique le texte que vous avez sur papier. Si vous n’utilisez pas encore cette application très utile, vous pouvez la télécharger gratuitement via le lien suivant vers le Google Play Store.

Comment copier le texte des images avec Google Keep

C’est l’une des fonctionnalités les plus méconnues de Google Keep, mais aussi l’une des plus utiles. Nous parlons de la reconnaissance de texte dans les images, qui est très utile lorsque vous voulez passer un texte du papier au téléphone mobile. C’est utile dans le cas de la liste de courses que nous avons mentionnée précédemment, partager un extrait de livre sur vos réseaux sociaux ou noter le menu d’un restaurant qui vous a attiré.

Tout consiste à ajouter l’image dont vous souhaitez copier le texte à une note Keep et à activer l’outil de reconnaissance. De cette façon, le texte identifié apparaîtra sous l’image et vous pourrez le copier, le sauvegarder comme note ou le partager via d’autres applications. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Google Keep. Appuyez sur le bouton + dans le coin inférieur gauche. Dans le menu d’options qui apparaît, appuyez sur « Ajouter une image ». Sélectionnez la photo dans la galerie. Une fois ajoutée à la note, appuyez sur l’image. Appuyez sur le bouton des trois points qui apparaît en haut à droite. Appuyez sur « Texte de l’image enregistré » et le texte de l’image apparaîtra juste en dessous de la photo.

En fin de compte, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’image, d’appuyer dessus et de sélectionner « Texte de l’image enregistré » pour avoir le texte sur votre téléphone mobile.

Si vous avez un téléphone Xiaomi, sachez que ceux avec MIUI 14 incluent également un outil de reconnaissance de texte dans les images dans l’application de galerie. C’est une fonctionnalité native, vous pourrez donc l’utiliser sans avoir besoin d’installer une application supplémentaire.

