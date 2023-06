Cette extension Google Chrome vous avertit si vous naviguez sur un site web dangereux.

Tiene herramientas que te advierten de tiendas falsas, de webs de phishing y de otros sitios fraudulentos que pueden suponer un peligro para ti.

Cette extension pour Google Chrome protège votre sécurité et votre vie privée gratuitement.

Naviguer sur Internet en utilisant Google Chrome comme navigateur est plus sûr grâce à une extension appelée Paranoid Web Extension. Cet outil inclut des fonctionnalités qui vous avertissent lorsque vous naviguez sur un site dangereux, vous permettant d’être vigilant et ainsi mieux protéger vos données privées. En plus d’être extrêmement utile, Paranoid Web Extension se distingue également par le fait qu’elle est gratuite, vous n’aurez rien à payer pour l’utiliser.

Cette extension pour Google Chrome vous permettra d’acheter de manière beaucoup plus sécurisée, car elle vous avertira s’il s’agit d’un faux store. Elle est également conçue pour détecter les sites de phishing qui se font passer pour votre banque afin de voler vos données bancaires et pour analyser les sites qui peuvent contenir des virus. En bref, vous serez beaucoup mieux protégé lorsque vous utilisez le navigateur Google.

Paranoid Web Extension, l’extension Chrome qui vous avertit des sites dangereux

Si vous utilisez souvent Google Chrome pour naviguer depuis votre ordinateur, Paranoid Web Extension est une extension gratuite qui peut vous être d’une grande aide pour rendre votre navigation privée et sécurisée. Tout d’abord, nous soulignons que vous pouvez l’installer gratuitement via le lien suivant. Cliquez sur « Ajouter à Chrome » et sur « Ajouter une extension » pour commencer l’installation.

Chrome Web Store | Paranoid Web Extension

Pendant le processus de configuration, vous pourrez choisir vous-même quelles fonctionnalités de Paranoid Web Extension seront activées. Les outils disponibles sont les suivants :

Vérifier les sites à la recherche d’arnaques et de phishing.

Bloquer les sites pour adultes.

Afficher une alerte sur les nouveaux sites.

Bloquer toutes les demandes de notification.

Envoyer automatiquement une capture d’écran des sites suspects.

Une fois que vous avez configuré le fonctionnement de l’extension, vous n’avez plus qu’à utiliser Google Chrome en toute liberté. Vous constaterez son fonctionnement lorsque vous accèderez à un site dangereux. À ce moment-là, vous verrez une grande fenêtre de Paranoid Web Extension qui vous avertisse que vous vous trouvez sur un site suspect. L’extension vous expliquera également pourquoi il peut être dangereux, par exemple parce qu’il a été créé récemment ou parce qu’il ne propose aucun moyen de contact.

Après avoir bien analysé l’alerte, vous pouvez décider si vous voulez accéder au site web, signaler que l’avertissement est une erreur, ou fermer directement la page pour éviter les problèmes. Paranoid Web Extension se charge de vérifier toutes les pages que vous visitez, vous saurez donc rapidement si le store dans lequel vous souhaitez acheter est sûr, si le site contient des fichiers malveillants qui seront téléchargés sur votre ordinateur, ou s’il s’agit d’une page de phishing.

Grâce à ces avertissements, vous et votre ordinateur serez totalement protégés. Les fraudeurs ne pourront pas voler vos données bancaires, car vous ne tomberez pas dans les pièges de phishing si courants de nos jours. L’extension Chrome fait la distinction entre un site suspect et dangereux, vous devez faire attention aux premiers et les seconds doivent être évités complètement.

Paranoid Web Extension est un outil très utile si les plus jeunes de la famille utilisent souvent Chrome pour leurs devoirs ou pour se divertir. En effet, il dispose d’un filtre qui bloque les sites web pour adultes, permettant aux enfants de naviguer en toute sécurité. D’autre part, cette extension pour le navigateur comprend également un bloqueur de notifications push, qui ne vous dérangera plus.

Plus de 6 000 utilisateurs ont déjà essayé Paranoid Web Extension, qui reçoit une note moyenne de 4 sur 5 étoiles sur le Chrome Web Store. Si vous avez du mal à détecter les sites web dangereux, laissez cette extension vous aider à les identifier et les éviter rapidement et gratuitement.

