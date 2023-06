Voici ce que gagne l’employé moyen de Google

Alphabet peut se vanter d’être l’une des entreprises ayant le mieux rémunéré ses employés en 2022, avec un salaire scandaleux également pour Sundar Pichai.

Alphabet, la société propriétaire de Google, a été l’une des meilleures payeuses de ses employés en 2022.

Google a commencé cette année 2023 en licenciant 12 000 de ses employés dans le monde entier, ce qui représente 6 % de son effectif total. Ces licenciements massifs indiquaient de graves problèmes économiques au sein de la société appartenant à Alphabet, bien que ces difficultés financières n’aient pas empêché Sundar Pichai d’augmenter son salaire et de gagner un total de 226 millions de dollars en 2022.

Grâce à un article du Wall Street Journal, nous connaissons également le salaire moyen des employés de Google l’année dernière. Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne s’approche même pas de celui du PDG de la société, bien que cela vous semblera scandaleux si vous êtes un « mileurista ». En réalité, les travailleurs d’Alphabet, société propriétaire de Google, font partie des mieux payés de 2022, un classement auquel figurent également ceux de Meta (Facebook).

Les employés de Google, parmi les mieux payés de 2022

Le Wall Street Journal a examiné le salaire moyen des employés de 278 entreprises du Standard & Poor’s 500, l’un des indices boursiers les plus importants aux États-Unis. C’est ainsi qu’ils ont découvert que les travailleurs d’Alphabet et de Meta sont dans le top 3 des mieux payés au monde. La deuxième place revient à Meta, qui paie en moyenne 300 000 dollars par an à ses employés, soit environ 275 000 euros au taux de change.

La troisième place du classement revient à Alphabet, dont les employés gagnent en moyenne environ 280 000 dollars par an, soit environ 256 000 euros au taux de change. Cela représente une baisse de deux places par rapport au classement de 2021, qui était dirigé par Alphabet avec un salaire moyen de 296 000 dollars. Comme nous pouvons le constater, le salaire moyen a diminué d’une année à l’autre, ce que nous pouvons attribuer aux difficultés économiques auxquelles la société est confrontée.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces problèmes semblent n’avoir aucune incidence sur le salaire de Sundar Pichai, qui a gagné 226 millions de dollars en 2022 en tant que PDG de Google. Si nous faisons un rapide calcul, nous constatons qu’il a gagné 808 fois plus que le salaire moyen de son entreprise. Si nous ajoutons à cela le déséquilibre économique et les licenciements massifs, on comprend pourquoi les plateformes internes de Google sont remplies de mèmes et de critiques contre le dirigeant.

Meta occupe la deuxième place des entreprises qui rémunèrent le mieux leurs travailleurs, tandis qu’Alphabet est à la troisième position. Mais qui est en tête de ce classement curieux ? Eh bien, la première place revient à Vici Properties, une société d’investissement immobilier caractérisée par le fait de posséder un grand nombre de casinos aux États-Unis.

Selon le Wall Street Journal, les employés de Vici Properties ont un salaire moyen annuel de 415 000 dollars, soit environ 380 000 euros au taux de change. La différence est de 115 000 dollars avec les travailleurs de Meta et encore plus avec ceux d’Alphabet. Il est donc assez clair que ceux de Vici Properties ont été les mieux payés en 2022.

