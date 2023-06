Cette montre de Xiaomi a une qualité premium et une réduction historique : écran en saphir et 12 jours de batterie.

Écran AMOLED de grande qualité, 117 modes sportifs, appels Bluetooth et grande autonomie sur cette montre Xiaomi à prix minimum.

La montre intelligente de Xiaomi en promotion a un design très soigné et un grand écran.

Une des meilleures montres intelligentes de Xiaomi est actuellement en offre à son prix minimum historique. Il s’agit de la Xiaomi Watch S1, une smartwatch de qualité « premium » qui se distingue par des aspects tels qu’un design très soigné, un écran protégé par un verre de saphir, 117 modes sportifs, des appels Bluetooth et une autonomie pouvant atteindre 12 jours. En résumé, c’est une montre intelligente très complète.

Le prix de vente recommandé de cette Xiaomi Watch S1 est de 249,99 euros, mais vous pouvez généralement l’acheter pour 149,99 euros sur Amazon dans le modèle de couleur noire. Cette remise de 100 euros correspond à son prix minimum historique, il n’a jamais été moins cher. La montre Xiaomi Watch S1 est également disponible chez PcComponentes, mais là son prix ne descend pas en dessous de 200 euros. Pendant ce temps, chez MediaMarkt, il reste aux 249,99 euros d’origine.

Xiaomi Watch S1, une montre « premium » avec une remise historique

La qualité « premium » de la Xiaomi Watch S1 se reflète dans son design, c’est une montre très bien construite. Le modèle en promotion est celui de couleur noire, une version très élégante qui s’adaptera parfaitement à votre poignet. Vous pourrez la porter toute la journée, car c’est un appareil très confortable qui est également résistant à l’eau. Vous ne devez pas oublier que le bracelet peut être facilement interchangeé, vous permettant de jouer avec son design.

L’écran de cette montre intelligente est également de grande qualité, avec une technologie AMOLED, une taille de 1,43 pouces et une résolution de 466 x 466 pixels. Les images affichées par cet écran sont de très bonne qualité en termes de netteté, de contraste et de luminosité maximale, vous pourrez les voir sans problème en extérieur. Attention, l’écran est protégé par un verre de saphir, il est donc extrêmement résistant aux chocs et aux rayures.

La Xiaomi Watch S1 est bien plus qu’une simple montre qui affiche l’heure. Tout d’abord, c’est un compagnon idéal pour le sport grâce aux 117 modes d’entraînement qu’elle met à votre disposition. Sélectionnez celui que vous allez pratiquer et la smartwatch se chargera de surveiller l’activité en vous fournissant des données telles que la distance parcourue, les calories brûlées ou le rythme moyen. Elle dispose d’un GPS de haute précision, vous pourrez donc voir l’itinéraire que vous avez suivi sans avoir besoin de prendre votre téléphone.

Toute la journée, cette Watch S1 peut également compter les pas que vous faites et surveiller votre fréquence cardiaque, vous avertissant si elle est plus basse ou plus élevée que la normale. Ce n’est pas la seule fonctionnalité santé qu’elle offre, elle dispose également de l’analyse de l’oxygène dans le sang, du suivi du sommeil, de la détection du stress et d’exercices de respiration pour vous aider à soulager la tension.

Nous vous recommandons, si possible, de maintenir la Xiaomi Watch S1 connectée à votre téléphone via l’application Xiaomi. C’est ainsi que vous pourrez envoyer et recevoir des appels téléphoniques via Bluetooth, recevoir les notifications des applications, consulter les informations météorologiques et même communiquer avec Alexa pour lui demander des informations sur un sujet ou pour contrôler les appareils intelligents de votre maison.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Watch S1

L’un des aspects les plus remarquables de cette montre intelligente est son autonomie, avec une batterie de 470 mAh qui se comporte très bien. Si vous utilisez normalement la smartwatch, avec les notifications activées et quelques surveillances de l’exercice, elle pourra atteindre 12 jours d’autonomie avec une seule charge. Si vous préférez limiter les fonctions en activant le mode d’économie d’énergie, son autonomie s’étendra jusqu’à 24 jours. En résumé, vous pourrez l’utiliser pendant longtemps sans avoir à penser au chargeur.

Il ne fait aucun doute que cette Xiaomi Watch S1 est plus que capable de vous offrir une excellente expérience à tous égards, elle sera votre meilleur compagnon au poignet. Son prix de vente recommandé est de 249,99 euros, mais il est actuellement courant de la trouver pour environ 149 euros sur Amazon. Profitez de cette chute de prix importante, elle n’a jamais été aussi bon marché.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission.

