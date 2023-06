91 000 éditions pour éliminer une expression : l’histoire de l’éditeur de Wikipédia plus strict du monde.

Une utilisatrice de TikTok a ramené l’histoire de Bryan Henderson, peut-être l’éditeur le plus strict de Wikipedia.

Un éditeur de Wikipedia s’est lancé dans une croisade pour supprimer tous les enregistrements de l’expression « comprised of »

Parfois, nous avons l’occasion d’entendre ou de lire des histoires des plus surréalistes et curieuses. En réalité, de nos jours, il est impossible de ne pas tomber sur l’une de ces histoires de temps en temps, grâce à internet, bien sûr. Sans aucun doute, ce que nous vous apportons cette fois-ci est l’une de ces histoires qui démontrent la persévérance humaine lorsqu’elle croit en une mission, même si cette mission n’est pas trop importante, pour le dire ainsi.

Plus précisément, nous allons vous parler de l’histoire protagonisée par l’un des éditeurs américains de Wikipedia. Son nom est Bryan Henderson (@giraffedata) et il semble avoir un objectif précis dans la vie, au-delà de ceux qu’il a personnellement, car il souhaite supprimer de la base de données toute trace possible de l’expression « comprised of ». Cela a été remarqué par l’utilisatrice de TikTok appelée Annie Rauwerda (@depthsofwikipedia).

Un éditeur de Wikipedia veut supprimer l’expression « comprised of »

@depthsofwikipedia – Annie Rauwerda

Comme nous l’avons dit, l’utilisatrice de TikTok mentionnée s’est rendu compte du nombre d’éditions effectuées par Henderson sur Wikipedia, chacune d’entre elles étant consacrée à changer l’expression « comprised of » par d’autres phrases, telles que « consists » ou « composed of ». L’expression « comprised of » provient du verbe « comprise » en anglais, et peut se traduire par « consta de » et ajouter « of » à la fin serait incorrect. Cette utilisation incorrecte en anglais doit être corrigée en utilisant l’une des plus correctes « comprise » sans l’expression supplémentaire, « composed of » (qui indique « se compose de »), par exemple.

« Il y a un gars qui a supprimé l’expression ‘comprised of’ de Wikipedia des milliers et des milliers de fois et l’a remplacée par d’autres choses comme ‘consists’ ou ‘composed of’. Il est allé à la Radio Publique Nationale pour en parler il y a quelques années et a écrit un essai de 4300 mots sur pourquoi il pense que ‘comprised of' », a déclaré l’utilisatrice de TikTok. Dans la vidéo, nous pouvons voir qu’elle montre une page de Wikipedia faisant référence à l’article dont elle parle. Il convient également de mentionner que Henderson a continué à modifier différentes entrées de Wikipedia jusqu’à il y a une semaine.

Il convient de mentionner que cette histoire n’est en aucun cas récente, car en 2015, un article lui a été consacré dans The Guardian dans lequel il exposait que les raisons de la croisade entreprise par l’éditeur de Wikipedia n’avaient pas beaucoup de logique. En réalité, ils affirmaient que si l’Oxford English Dictionary n’avait aucun problème avec l’expression, il ne devrait pas y avoir de problème réel avec cette phrase.

D’autre part, la vidéo partagée par Rauwerda a reçu plusieurs commentaires, comme celui disant qu’en référence à Bryan Henderson, « sa journée consiste essentiellement à modifier des articles Wikipédia ». De plus, d’autres utilisateurs ont soutenu le travail considérable de l’éditeur de Wikipedia. « Il a trouvé la colline sur laquelle il était prêt à mourir et s’y est accroché, je le respecte », a écrit un autre.

