Cette géniale page web 100% gratuite rassemble des dizaines d’outils utiles de tout type

Il s’agit de l’un des sites web les plus utiles que vous pouvez trouver sur Internet.

IT Tools a une interface simple et facile à utiliser

Aujourd’hui, nous allons vous présenter l’un de ces sites web que vous voudrez mettre dans la liste des favoris de votre navigateur. Il s’agit de IT Tools, un site web gratuit et open source qui rassemble près de soixante outils de différents types à utiliser en ligne, sans publicité et sans avoir à payer un seul centime.

IT Tools est un site web créé principalement pour aider les personnes travaillant dans le domaine de l’informatique, grâce à des outils qui peuvent leur être utiles au quotidien. Cependant, la grande variété d’utilités qu’il offre en réalité un outil idéal pour tout type de personne, quel que soit son travail ou ses besoins.

IT Tools : 60 outils gratuits accessibles depuis le navigateur

Dès l’ouverture du site web, nous verrons une galerie avec tous les outils disponibles organisés par catégories, ainsi qu’une barre latérale permettant d’y accéder plus rapidement. Un moteur de recherche en haut permet de trouver rapidement l’outil que nous recherchons. Un élément très utile, surtout si son créateur a l’intention de continuer à élargir le nombre d’utilités disponibles.

Le site web a un design extrêmement simple, et ses outils conservent le même langage de conception pour offrir une expérience intuitive et facile à utiliser. Comme je l’ai mentionné précédemment, il y a environ 60 outils différents disponibles, de catégories telles que la cryptomonnaie, les images et les vidéos (bien qu’il ne s’agisse pas d’un site de retouche photo), le développement de logiciels, les réseaux, les mathématiques, les mesures, le texte ou les outils web.

Alors que nous pouvons trouver un grand nombre d’outils destinés principalement aux informaticiens, d’autres peuvent être très pratiques pour tous les types de public. Par exemple, nous avons un générateur de codes QR personnalisables, un outil pour connaître les informations sur l’appareil utilisé, une calculatrice avec prise en charge des expressions mathématiques, un générateur de mots de passe sécurisés, une minuterie, un convertisseur de température, un validateur de numéros de téléphone et bien plus encore.

