Les jeux en ligne vont apparaître sur YouTube : Google le teste en ce moment

Google a récemment annoncé l’arrêt de son service de cloud gaming, Stadia. Cependant, il y a des retours selon lesquels le géant de la recherche travaille sur quelque chose de nouveau et innovant appelé Playables. Cette nouvelle initiative permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux en ligne directement sur la plateforme YouTube. Les contenus jouables seront disponibles à la fois sur la version Web de YouTube et sur les applications mobiles pour Android et iOS.

L’intégration des jeux en ligne avec la plate-forme YouTube est une idée innovante qui a le potentiel de révolutionner l’industrie du jeu. En permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux directement sur la plate-forme, YouTube crée une nouvelle façon pour les joueurs de se connecter et d’interagir les uns avec les autres.

Playables de Google : les jeux arrivent sur YouTube

Actuellement, Playables fait l’objet de tests internes et les employés de Google ont été invités à y participer. Jusqu’à présent, un seul jeu, Stack Bounce, est disponible. Il s’agit d’un jeu d’arcade où le but est de casser des blocs horizontaux avec une balle rebondissante tout en se déplaçant verticalement vers le bas.

Le projet Playables ferait partie des efforts du PDG de YouTube, Neil Mohan, pour trouver de nouveaux domaines de croissance. Comme les dépenses publicitaires sur la plate-forme ont diminué. Avec Playables, YouTube espère attirer plus d’utilisateurs et les maintenir engagés plus longtemps.

Ce passage au gaming n’est pas une surprise. Google tente depuis un certain temps de pénétrer le marché du jeu, avec un succès mitigé. Stadia a été lancé en 2019 en grande pompe, mais il n’a pas réussi à gagner du terrain et était en proie à des problèmes techniques. La décision de Google de fermer les studios de développement de jeux internes de Stadia plus tôt cette année a été considérée comme un signe que la société abandonnait complètement le marché des jeux.

Cependant, avec Playables, Google semble adopter une approche différente. Au lieu d’essayer de rivaliser avec des plates-formes de jeu établies comme Xbox et PlayStation, Google tire parti de la popularité de YouTube pour créer une nouvelle expérience de jeu pour les utilisateurs.

Le potentiel des Playables est énorme. YouTube est déjà la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde, avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs par mois. En intégrant les jeux à la plate-forme, YouTube pourrait devenir un guichet unique pour le divertissement. Attirer encore plus d’utilisateurs et les maintenir engagés pendant de plus longues périodes.

Il reste à voir quel sera le succès des Playables. Mais c’est certainement un développement passionnant pour les joueurs et les utilisateurs de YouTube. Si Playables décolle, cela pourrait changer l’industrie du jeu pour toujours. Et consolidez la position de YouTube en tant que première plate-forme de divertissement au monde.

