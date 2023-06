Recommandée pour la maison : la caméra de surveillance Xiaomi avec une qualité d’image exceptionnelle en 2K

Facile à installer, simple à configurer et vous vous sentirez plus en sécurité lorsque vous partez en voyage.

Cette caméra peut être fixée au plafond ou au mur magnétiquement en quelques secondes.

La sécurité à domicile est une préoccupation importante pour de nombreux personnes. Avec l’avancée de la technologie, les caméras de surveillance avec WiFi sont devenues plus accessibles et plus faciles à utiliser. la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est une option remarquable qui offre une qualité d’enregistrement exceptionnelle, des fonctionnalités avancées grâce à l’application Mi Home et une polyvalence remarquable dans son installation et son positionnement.

Xiaomi ne fait pas seulement de bons téléphones et des bracelets intelligents pour compter les pas, il a également un vaste catalogue de gadgets dans presque tous les domaines. Il s’est engagé dans la technologie mobile, le sport, la beauté, le nettoyage, la domotique, la cuisine et même la surveillance et la sécurité à domicile. Aujourd’hui, je vais explorer les caractéristiques et les avantages de cette caméra de surveillance.

Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Je vous recommande cette caméra WiFi pour surveiller votre maison, et elle est vraiment bon marché

La Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) se distingue par sa qualité d’enregistrement vidéo en résolution 2K. Cela nous offre une netteté et un détail impressionnants dans les images capturées. Que ce soit pour surveiller la sécurité de la maison, surveiller les animaux de compagnie ou simplement veiller sur vos proches, cette caméra fournit une vision claire.

La caméra s’intègre parfaitement avec l’application Mi Home, qui offre une large gamme de fonctionnalités avancées pour maximiser l’expérience de surveillance. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent accéder au streaming en temps réel, contrôler l’angle de l’image, prendre des captures d’écran ou enregistrer des clips, activer et désactiver la détection de mouvement et recevoir des notifications instantanées sur leurs appareils mobiles lorsqu’un mouvement est détecté dans la zone surveillée.

La Xiaomi Mi Camera 2K offre des options de stockage flexibles. Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser une carte microSD, mais attention, jusqu’à 32 Go, pour stocker les enregistrements localement, ce qui permet un contrôle total de leurs données. De plus, pour plus de commodité et de sécurité, la caméra est également compatible avec le stockage cloud. Cela permet de stocker les enregistrements en toute sécurité et d’y accéder de n’importe où et à tout moment. Pour l’option cloud, un abonnement payant est nécessaire.

La polyvalence de montage est un autre aspect marquant de la Xiaomi Mi Camera 2K. Grâce à sa conception avec un support magnétique, la caméra peut être facilement placée sur des murs, des plafonds ou même sur des meubles métalliques sans avoir besoin de percer. Cela permet une installation simple et évite d’endommager la structure de la maison. Elle dispose d’une base magnétique à laquelle la caméra est fixée avec force. Je l’ai installée sur le porche de ma maison, à 3 mètres de hauteur, en couvrant toute la partie avant.

La caméra intègre également un microphone qui facilite la communication bidirectionnelle. Cela indique que les utilisateurs peuvent parler à travers la caméra depuis l’application Mi Home sur leur appareil mobile. Que ce soit pour rassurer un animal de compagnie, interagir avec les membres de la famille ou même dissuader les intrus, cette fonction est très utile et pratique.

L’un des avantages les plus remarquables de la Xiaomi Mi Camera 2K est la capacité d’accéder à la caméra de n’importe où dans le monde. Grâce à la connexion Internet et à l’application Mi Home, les utilisateurs peuvent regarder en direct les flux et revoir les enregistrements stockés depuis leurs appareils mobiles ou leurs ordinateurs, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire lorsqu’ils sont loin de chez eux.

