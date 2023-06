Les virus sur WhatsApp existent et les identifier est extrêmement facile.

On vous explique comment identifier les possibles virus sur WhatsApp et quelques conseils pour les éviter.

Les virus sur WhatsApp sont réels et vous pouvez voir ici comment les identifier et les éviter

À ce stade, il est assez inutile de mentionner que WhatsApp est une des applications les plus utilisées dans le monde, mais que pouvons-nous y faire, c’est une réalité. Par conséquent, l’application de messagerie de Meta ne cesse de recevoir régulièrement des mises à jour avec ses nombreuses mises à jour, les mêmes qui ont récemment apporté les chaînes à WhatsApp, tout comme Instagram, comme vous le savez déjà, pour que ses utilisateurs puissent profiter de la meilleure expérience possible.

En ce qui concerne ses utilisateurs, d’une certaine manière, c’est de cela dont nous parlons ici, car avec le nombre de personnes utilisant l’application de Meta, il est impossible qu’il n’y en ait pas une qui n’ait pas de bonnes intentions. Vous ne l’avez peut-être pas pris en compte, mais les cybercriminels se fondent aussi sur WhatsApp, ce qui entraîne généralement des virus et autres attaques exploitant les vulnérabilités de la plateforme de messagerie verte.

Les virus sur WhatsApp sont réels et nous vous expliquons comment les identifier

Par conséquent, étant donné que les virus sur WhatsApp existent, nous sommes là pour vous expliquer comment les identifier afin de protéger au maximum votre appareil. Tout d’abord, vous devez prendre en compte que, comme c’est le cas dans de nombreuses escroqueries de différents types, l’attaquant vous enverra généralement un lien malveillant pour vous convaincre d’y accéder et, en retour, en tirer profit, comme par exemple une fonction inconnue de WhatsApp. Si vous cliquez sur le lien, il ne faudra pas longtemps pour que le virus se propage complètement sur votre téléphone.

De plus, les attaquants peuvent également s’infiltrer sous forme de GIF animés, par exemple. Cependant, les liens malveillants sont généralement la méthode la plus courante. En réalité, pour nous convaincre, ils pourraient vous proposer des choses aussi intéressantes que naviguer sur Internet sans utiliser de données mobiles ou Wi-Fi, ce qui est déjà évidemment surréaliste. Cependant, si vous n’avez pas assez de connaissances à ce sujet, il est très probable que vous finissiez par tomber dans l’escroquerie.

Il est donc très important d’avoir une éducation numérique, qui est le meilleur outil pour empêcher un escroc ou un pirate d’obtenir nos informations personnelles et de les utiliser à des fins diverses (comme les vendre) ou simplement pour empêcher qu’il prenne le contrôle du téléphone portable. Une chose que vous pouvez également faire, et qui est très simple, est de faire une recherche sur Internet, en copiant et collant le texte du message que vous avez reçu et qui tente de vous escroquer ou de nuire à votre appareil.

Avant de finir, il convient de mentionner qu’il n’est pas non plus recommandé d’utiliser des applications modifiées de WhatsApp qui offrent des fonctionnalités supplémentaires, car celles-ci pourraient être infectées par des logiciels malveillants ou des chevaux de Troie. Autrement dit, n’oubliez pas que ce qui est téléchargé en dehors du Google Play Store ne garantit aucune sécurité, il n’est donc pas surprenant que certaines d’entre elles contiennent des virus qui affectent notre appareil mobile et nous-mêmes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :