Les 4 erreurs les plus courantes commises lors de l’utilisation d’un iPhone

Erreurs fréquemment commises lors de l’utilisation d’un iPhone

Que vous ayez acheté votre iPhone il y a quelques mois seulement ou que vous le conserviez depuis toute votre vie, il est très probable que vous commettiez quotidiennement certaines erreurs très courantes. Certains d’entre eux ont même été partagés comme des conseils pour économiser la batterie, tandis que d’autres sont des fonctions que nous oublions souvent d’activer.

Les nouveaux venus dans le monde de l’iPhone ont tendance à commettre ce type d’erreurs que nous partagerons ci-dessous en raison d’un manque de connaissance, mais vous trouverez dans cette liste des erreurs commises par tous les types d’utilisateurs, même les plus expérimentés.

Forcer la fermeture des applications

Ceci est l’une des erreurs les plus courantes car depuis longtemps, elle est donnée comme conseil pour économiser la batterie sur l’iPhone. Mais c’est loin d’être vrai. Fermer les applications sur l’iPhone est même contre-productif car le résultat est exactement le contraire de ce que nous espérons en le faisant : cela consommera plus de batterie et l’appareil sera plus lent.

La raison en est qu’iOS se charge de suspendre les applications lorsque vous en sortez afin que lorsque vous les rouvriez, elles le fassent rapidement. En étant en état de suspension, elles sont mises en pause et ne consomment pas de ressources. Par conséquent, la seule raison pour laquelle vous devriez supprimer des applications de la multitâche est de résoudre des problèmes lorsqu’ils se posent.

Avoir activé l’accès au Centre de contrôle lorsque l’iPhone est verrouillé

Une des ressources utilisées par les voleurs lorsque nous nous faisons voler l’iPhone est de le mettre en mode Avion depuis le Centre de contrôle alors que l’iPhone est verrouillé. Mais cela peut être modifié grâce aux paramètres de l’appareil lui-même. Pour bloquer l’accès au Centre de contrôle, suivez les étapes suivantes :

Aller dans Réglages > Face ID et code. Saisir le code de votre iPhone. Faites glisser pour voir les actions possibles avec l’iPhone verrouillé. Désactiver le Centre de contrôle et d’autres actions que vous souhaitez bloquer.

Ainsi, vous n’aurez accès au Centre de contrôle que si l’utilisateur s’identifie avec Face ou Touch ID, sinon, l’accès restera bloqué.

Ne pas maintenir l’iPhone à jour avec la dernière version

Une autre des erreurs les plus courantes est de ne pas maintenir l’iPhone à jour avec la dernière version du système d’exploitation, mais il s’agit en réalité d’une erreur qui ne devrait pas être commise. Chaque nouvelle version corrige des erreurs et des problèmes, notamment de sécurité, comme iOS 16.5.1 qui a récemment été lancé pour corriger certaines vulnérabilités.

Ne pas effacer le cache de l’iPhone régulièrement

Une autre erreur commise lors de l’utilisation d’un iPhone est de ne pas effacer son cache de temps en temps. Par exemple, le contenu des discussions WhatsApp ou l’historique de Safari sont les plus courants. Supprimer leur contenu permettra à notre iPhone d’avoir plus d’espace de stockage et d’éviter l’encombrement des données système avec des fichiers inutiles.

Comme vous pouvez le voir, ce sont de petites choses à prendre en compte lors de l’utilisation de votre iPhone. Le plus important est de vérifier les astuces partagées pour économiser la batterie, comme c’est le cas de la première erreur, car beaucoup de ces conseils auront l’effet inverse sur votre iPhone.

