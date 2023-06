10 applications nouvelles pour Android de ces dernières semaines que vous ne devriez pas manquer

Renouvelez votre Android avec les meilleures 10 applications gratuites qui sont récemment arrivées sur le Play Store.

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes arrivent sur Google Play Store, et tous les 7 jours, nous recueillons les meilleures et les apportons pour que vous n’ayez pas à les essayer une par une pour vérifier lesquelles valent la peine d’être installées et lesquelles ne devraient même pas l’être.

Voici donc les 10 meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Play Store ces dernières semaines. Toutes sont gratuites et méritent d’être essayées.

Descargador para Instagram

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous permet de télécharger des photos, des vidéos et des stories Instagram sur votre smartphone de manière rapide et facile.

Ainsi, pour télécharger n’importe quelle photo, vidéo ou storie Instagram avec cette application, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application « Descargador para Instagram » sur votre téléphone Android

Touchez l’onglet IG et connectez-vous avec votre compte

Sélectionnez le contenu qui vous intéresse et cliquez sur le bouton Télécharger

Google Play Store | Descargador para Instagram

Novaki Photo Editor

Novaki est un puissant éditeur d’images pour Android qui vous permettra d’améliorer une photo en ajustant facilement la luminosité, le contraste et la saturation, et de lui donner un aspect vraiment professionnel en appliquant une grande variété d’effets et de filtres de tous types.

De plus, cette application gratuite vous permet également de supprimer les imperfections, de lisser la peau et d’améliorer les traits du visage d’une personne en quelques touches, et de créer des collages personnalisés avec les photos de ce voyage d’été ou de cette réunion avec vos amis de toujours.

Google Play Store | Novaki Photo Editor

BF Browser VPN & Proxy

Si vous recherchez un client VPN gratuit et sécurisé pour Android, vous devriez essayer BF Browser, un outil complet qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet, de profiter d’une expérience sans publicité et de débloquer des contenus multimédias qui sont restreints dans votre pays.

Ainsi, BF Browser vous offre une connexion chiffrée totalement sécurisée et ne conserve ni ne stocke vos données privées sur ses serveurs, ni ne les partage avec des tiers.

Google Play Store | BF Browser VPN & Proxy

TaskDocPro

Une autre des nouvelles applications du Play Store que nous vous recommandons d’essayer est TaskDocPro, un véritable couteau suisse avec lequel vous pourrez facilement créer et organiser vos notes en utilisant des étiquettes et des couleurs, gérer et stocker tous types de documents de manière sécurisée, générer des listes de tâches et configurer des rappels pour les tâches les plus importantes, et enregistrer tous les rendez-vous, réunions et événements pour ne rien manquer.

TaskDocPro est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | TaskDocPro

Starmony – Make Music

Starmony est une application gratuite qui vous permet de créer vos propres chansons comme si vous étiez en studio d’enregistrement. Il vous suffit d’enregistrer votre voix avec le microphone de votre téléphone, d’appliquer les effets souhaités, dont l’Auto-Tune, et de laisser cette application s’occuper du reste.

Une fois que vous avez enregistré et édité votre chanson, vous pouvez la partager avec vos amis et vos followers sur les réseaux sociaux en appuyant sur le bouton Libérer.

Google Play Store | Starmony – Make Music

AIBookCraft

AIBookCraft est une application innovante gratuite alimentée par l’IA qui vous permet de créer un livre en quelques étapes simples. Il vous suffit de choisir son genre, de lui donner un titre et de choisir son contenu, et cette application se chargera de créer une histoire selon les paramètres que vous avez indiqués.

De plus, une fois votre livre créé, AIBookCraft vous permet de l’exporter facilement sous la forme d’un fichier PDF afin que vous puissiez le partager avec vos amis ou l’envoyer à un éditeur pour obtenir son avis.

Google Play Store | AIBookCraft

ClipFlow

ClipFlow est une application simple et gratuite qui vous permet de télécharger une vidéo de n’importe quelle plateforme en seulement quelques clics.

Ainsi, pour télécharger une vidéo avec ClipFlow, il vous suffit de copier le lien de la vidéo, de le coller dans la barre supérieure de cette application et de cliquer sur le bouton Fetch.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permettra également de lire les vidéos que vous avez téléchargées à tout moment et en tout lieu, et de trouver rapidement une vidéo spécifique grâce à son puissant outil de recherche.

Google Play Store | ClipFlow

AI Image Generator

AI Image Generator est une application gratuite qui utilise la technologie d’IA la plus avancée pour créer des images uniques et originales qui sont parfaites pour personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

Cette application vous offre une grande variété de modèles et de styles pour que vous puissiez générer exactement l’image que vous avez en tête.

Google Play Store | AI Image Generator

AI ChatBuddy – Chat with GPT

Une autre des nouvelles applications Android alimentées par l’IA que vous devriez essayer est AI ChatBuddy, un chatbot conversationnel basé sur ChatGPT qui vous aidera à découvrir de nouvelles idées pour votre blog ou votre podcast, à apprendre de nouvelles choses, à planifier vos prochaines vacances d’été, à préparer un délicieux menu pour vos invités, à rédiger un mail ou un nouveau CV, ou à résoudre des problèmes mathématiques avancés, entre autres options.

AI ChatBuddy est une application gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | AI ChatBuddy – Chat with GPT

GPS Tracker: GPS Phone locator

Et nous terminons cette compilation des nouvelles applications Android avec GPS Tracker, une application gratuite de localisation de dispositifs GPS grâce à laquelle vous pourrez savoir où vous avez laissé votre smartphone ou le retrouver si vous l’avez perdu.

Ce traceur de téléphones est très facile à utiliser, il vous permet de localiser jusqu’à 20 dispositifs simultanément et dispose d’une fonction de suivi qui vous indiquera la position la plus récente du téléphone que vous recherchez.

Google Play Store | GPS Tracker: GPS Phone locator

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :