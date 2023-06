iOS 17 vous permettra d’insérer des mots de passe et des contacts n’importe où

Une insertion de mots de passe et de contacts dans n’importe quel champ de texte est l’une des fonctionnalités les plus marquantes d’iOS 17.

Une des caractéristiques les plus importantes de l’iPhone est la capacité de gérer nos mots de passe et contacts de manière sécurisée et efficace. Dans la dernière version du système d’exploitation, iOS 17, qui est encore en phase bêta, nous avons la facilité d’insérer des mots de passe et des contacts dans n’importe quel champ de texte de manière rapide et simple.

Pour utiliser cette fonctionnalité sur notre iPhone et pouvoir insérer des mots de passe ou des contacts n’importe où où il est nécessaire de saisir du texte, il suffit de double-cliquer sur l’écran pour ouvrir le menu contextuel. Une option s’affiche alors, nous permettant d’accéder à nos mots de passe et contacts enregistrés.

iOS 17 change complètement la façon dont nous partageons nos mots de passe et contacts

Lorsque nous sélectionnons l’option mot de passe, l’iPhone nous conduit vers le trousseau iCloud, un outil qui stocke de manière chiffrée tous nos mots de passe. À partir de là, nous pouvons rapidement sélectionner le mot de passe désiré pour compléter le champ correspondant. Il est important de souligner qu’avant d’accéder au trousseau iCloud, l’appareil nous demande une authentification via Face ID ou Touch ID, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de sécurité.

Ce système de gestion des mots de passe sur l’iPhone présente plusieurs avantages. Tout d’abord, cela nous libère de la nécessité de mémoriser des mots de passe complexes et longs, ce qui simplifie le processus de connexion à diverses applications et sites web. De plus, en stockant nos mots de passe dans le trousseau, nous évitons le risque de les oublier.

D’autre part, la fonctionnalité des contacts est également pratique dans notre quotidien. En pouvant les insérer directement dans n’importe quel champ de texte, que ce soit pour envoyer des messages ou remplir des formulaires, nous gagnons du temps et réduisons les chances de faire des erreurs en écrivant les informations de contact.

En résumé, la capacité d’insérer des mots de passe et des contacts n’importe où sur l’iPhone est l’une des caractéristiques les plus marquantes d’iOS 17. En plus d’offrir confort et rapidité dans la gestion de nos informations personnelles, cette fonctionnalité garantit un niveau supplémentaire de sécurité grâce à l’authentification biométrique. iOS 17 sera disponible cet automne, il ne reste donc plus beaucoup de temps pour que cette fonctionnalité soit officielle, bien que rappelons également que toutes ses fonctionnalités ne seront pas prêtes le jour du lancement.

